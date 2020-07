Revyholdet anno 2020 består af kapelmester Mathias Grove, kunstnerisk leder Max Hansen, Anne Karin Broberg og Jeff Schjerlund. Pressefoto Foto: Mathias Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Revyperler præsenteres af tre skuespillere og en kapelmester Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Revyperler præsenteres af tre skuespillere og en kapelmester

Stevns - 08. juli 2020 kl. 17:18 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens holdet bag Harmoniens Revyperler er gået i gang med at indøve de numre, som den kunstneriske leder: Max Hansen har fundet frem, er billetsalget allerede startet via hjemmesiden: revyperler.dk. Her tilbydes 16 forestillinger, som er fordelt på torsdage, fredage og lørdag fra 23. juli frem til 21. august.

Konceptet er skruet sådan sammen, at man kun kan købe billet sammen med spisning på Harmonien - i modsætning til tidligere år, hvor revybilletter og prisen for restaurantbesøg blev holdt hver for sig. Revyplatten serveres ved bordene til alle gæster inden revyens start, så gæsterne ikke skal gå rundt mellem hinanden.

Billetter til platte og revy sælges for 595 kroner, men arrangørerne har sendt en ansøgning om at få del i statens sommerhjælpepakke i forbindelse med coronakrisen, og hvis det bliver bevilget, ventes prisen at falde til under 400 kroner.

- Vi gør det på den måde, at vores gæster, der har købt billet til den høje pris, får differencen refunderet, hvis ansøgningen går igennem, siger Tom Bang Hansen, der er projektleder for Harmoniens Revyperler.

Selve revyen bliver skruet sammen efter det velkendte princip, at det meste er gamle revynumre garneret med enkelte nye tekster. Instruktør Max Hansen lover, at ingen af numrene tidligere har været opført i Rødvig-revyen.

Revyholdet øver i øjeblikket i København, men næste torsdag 16. juli flytter alle ind i Rødvig Ferieby og begynder at øve på Harmoniens scene.

Tre skuespillere

Sammenlignet med tidligere år er der én skuespiller mindre - dvs. tre - plus en kapelmester. Holdet ser således ud:

Max Hansen er som kunstnerisk leder veteranen på holdet. Han har seks gange tidligere optrådt på Harmoniens revyscene siden 2009, hvor Rødvig for første gang kom på det professionelle revylandkort.

I 2014 vendte revyen efter landsturné tilbage til Rødvig og Max Hansen debuterede samtidig som kunstnerisk leder og instruktør. Han førte revyen i Rødvig videre til og med 2018 med anmelderroste 5-stjernede revyer. Max Hansen har medvirket i stort set alle landets revyer og modtaget prisen som Årets Revykunstner (Årets Dirch) i 1991. I 2017 blev Max Hansen udnævnt som Æreskunstner ved Revyernes Revy.

Ifølge Harmoniens Revyperler lover Max Hansen »spritnye revyperler med lattergaranti«. Revyrygtet fortæller, at rekvisitøren blandt andet skal indkøbe en kamel, tre pistoler og 100 bajere.

Gensyn med Anne Karin

En anden genganger er Anne Karin Broberg, der tidligere har medvirket i revyen i 2015, 2016 og 2017. Hun blev i 2017 hædret som Årets Revykunstner i Revyernes Revy for sin medvirken i Rødvig Revyen. Sammenlagt har hun medvirket i ikke færre end 29 revyer. Tre gange har hun deltaget i det danske Melodi Grand Prix - senest i 1993, hvor hun høstede en tredjeplads.

Jeff Schjerlund er ny på Harmoniens scene, men har tidligere været koreograf på Rødvig Revyen. Han omtales som »et særdeles lovende talent inden for revygenren«. Han er uddannet på Fredericia Musicalakademi og har deltaget i en række musicals og i Wallmans i Cirkusbygningen. Han revydebuterede i 2019 i Menstruprevyen med flotte anmeldelser. Rygtet siger, at han også kan steppe, men hvorvidt det bliver muligt at opleve i Harmoniens Revyperler i 2020, vides endnu ikke.

Endelig er Mathias Grove hyret som revyens kapelmester. Han er uddannet pianist fra Rytmisk Musikkonservatorium i København og har siden 1994 arbejdet professionelt som pianist, kapelmester, komponist, arrangør og dirigent i diverse orkester-, kor- og teatersammenhænge.