Revyperler gør comeback i Rødvig

Rødvig får alligevel en sommerrevy i år. Sent lørdag aften oplyste skuespiller Max Hansen, at han er klar med en ny omgang Revyperler, der får premiere torsdag 23. juli og spiller i alt 16 gange på Harmonien i Rødvig til og med fredag 21. august.

Den nye sommerrevy får titlen: Harmoniens Revyperler og erstatter Rødvig Revyen Revyperler, der for få uger siden måtte trække stikket med henvisning til corona-.

restriktionerne.

Men Max Hansen lover en revy, der "holder sig inden for restriktionerne" af corona.

Max Hansen har tidligere været instruktør og kunstnerisk leder af Rødvig-revyen, men måtte sidste år trække sig efter en uoverensstemmelse på generalforsamlingen i revyens støtteforening.