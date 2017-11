Revyperler: To nye ansigter og nyt navn

- Vi har nu et fast spillested, er det vigtigt, at vi nu også får det geografiske med i titlen, da det er vores erfaring, at mange der kommer ude fra roder rundt i, hvor Revyperler egentlig spilles henne. Derfor kommer det nu til at indgå som en del af navnet, at vi holder til i Rødvig, forklarer Jeanette Larsen over for DAGBLADET.