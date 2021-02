Revykrig i Rødvig penslet ud i tabloidavis

Under overskriften »Der er krig i revyen - mere ballade end sjov« er den tilspidsede konkurrence-situation om denne sommers revy-publikummer beskrevet over et helt opslag i det landsdækkende medie: Ekstra Bladet.

»Store navne som Lone Hertz, Max Hansen og Kirsten Siggaard er havnet midt i stor revykonflikt i Rødvig.« Sådan starter en artikel i et helt oplsag i formiddagsavisen Ekstra Bladet, hvor man dykker ned i historien om, at der til sommer er to revyer at vælge imellem i den lille stations- og havneby på Stevns.