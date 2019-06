Se billedserie Revyholdet missede lidt med øjnene i den skarpe sol uden for Kulturhuset Harmonien efter at have tilbragt hele dagen i den mørklagte sal. Fra venstre er det Stuart Goodstein (kunstnerisk leder), Charlotte Amalie Kehlet, Kristian Holm Joensen (instruktør), Ann Hjort samt Jacob Weble. Christian Damsgaard var lige væk for en stund, da DAGBLADET kiggede forbi tirsdag eftermiddag. Foto: Erik Nielsen

Revyhold er rykket til Rødvig og gør klar til premiere

Stevns - 21. juni 2019 Af Erik Nielsen

Stuart Goodstein og Charlotte Amalie Kehlet er de eneste gengangere fra sidste år. Ann Hjort, Jacob Weble og Christian Damsgaard samt instruktøren Kristian Holm Joensen er alle nye på revyholdet i dette års Rødvig Revyen Revyperler.

Mandag rykkede de alle ind i Rødvig Ferieby for at kunne koncentrere sig 100 procent om opgaven med at blive klar til generalprøven på lørdag og premieren på mandag 24. juni.

- Vi har øvet længe, men er nu gået ind i den sidste fase, hvor vi fokuserer 100 procent på kun denne opgave, og det kan man mærke på alle. Vi øver op fra 9 morgen til sent om aftenen. Det er jo det hele, der skal falde i hak nu, og det er det eneste, vi alle sammen fokuserer på, siger den nye instruktør: Kristian Holm Joensen.

DAGBLADET var forbi Kulturhuset Harmonien, som på ny er spillestedet for sommerrevyen i Rødvig. Stuart Goodstein har i de seneste fire år været kapelmester på revyen, og i år er han også kunstnerisk leder.

Sidste år stod Max Hansen, der også instruerede og var en del af skuespillerholdet, for den del. Men i år har revydirektør Jeanette Larsen lagt opgaven i hænderne på kapelmesteren, der har stået for at hyre Kristian Holm Joensen som instruktør samt holdet af skuespillere.

- Det er klart, at jeg har haft en større opgave i år end tidligere. Der er mere at holde styr på, og der skal være en retning på det hele. I år har det virket rigtigt godt, at Kristian (instruktøren, red.) har været tilknyttet fra start til slut, siger den nye kunstneriske leder af Rødvig Revyen Revyperler:

- Jeg har valgt et skelet, vi har arbejdet ud fra, men alle har budt ind med idéer. Og det er vigtigt at sige, at det fortsat er det samme koncept og den samme grundtanke, som vi arbejder ud fra. Nemlig at gribe de gamle numre og gøre dem levende igen. Derudover er vi i år også beriget med Jacob Weble, der i en lang årrække har skrevet revynumre og tekster til andre revyer. Og det benytter vi os også af i et par nye numre, siger han.

Jacob Weble (især kendt for rollen: Pivert i tv-serien: Klovn) modtog Reumerts talentpris i 2002 for sit skuespil - men han har et stort talent for at skrive revytekster, hvilket han har gjort til flere af landets revyer, og han har også skrevet hele seks teaterstykker.

Ann Hjort (måske bedre kendt som Puk i Nissebanden), og gengangeren fra sidste års revy: Charlotte Amalie Kehlet var begge også til stede, da avisen kiggede forbi under prøverne tirsdag eftermiddag for en snak og ikke mindst et dugfrisk foto.

Den erfarne revyskuespiller: Christian Damsgaard, som har medvirket i revyer i Græsted, på Bornholm, i Esbjerg og Aarhus var under besøget lige taget »hjem« til feriebyen for et kort hvil.

Han fik derfor ikke Ann Hjorts kvikke bemærkning til fotografen med, da billederne var taget: »...og hvornår var det så, at vi skulle have tage de nøgenfotos?«

Det må blive en anden gang - fotografen skulle hurtigt videre til den næste opgave. Som Stuart Goodstein sagde til DAGBLADET:

- Der er en lystig og fjollet tone samt ikke mindst en fantastisk energi i det nye hold, og det vil publikum givet også få at se på scenen. Samspillet og sammenholdet følges ad, og vi vokser alle sammen med opgaven og ender forhåbentligt med at levere den bedste udgave af os selv. Nu begynder det hele at tage form.

I år er Anete Lotus Jensen også ny koreograf, og alt i alt giver det nogle nye muligheder.

- Selv om vi holder fast i konceptet, så udvikler vi også lidt på det. Men vi kommer jo fra et fantastisk udgangspunkt. Det må vi ikke glemme. Sidste år blev revyen nomineret som Årets Revy som den mindste i selskabet. Vi kører videre i samme ånd som sidste år, men med nogle helt andre typer skuespillere, og det vil kunne både ses og mærkes i salen.

I år vil der ud over gamle, finpudsede numre fra de store, hæderkronede revyer i Danmark også være et potpourri fra Gustav Wincklers univers.

- Og så vil vi også have en lille overraskelse indlagt undervejs til en jubilerende kunstner, som alle kender - og »Rødviggarden« vil også trække op, lyder det hemmelighedsfuldt fra den kunstneriske leder på Rødvig Revyen Revyperler.