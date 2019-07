Revyholdet 2019 - her minus Christian Damsgaard - har nu tjekket ud for i år. Foto: Erik Nielsen

Revydirektør tror på revy igen i 2020

Stevns - 30. juli 2019 kl. 12:55 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter 16 forestillinger sluttede sæsonen for Rødvig Revyen Revyperler lørdag - et par uger tidligere end de senere år. Det skete med en fest på Harmonien for de medvirkende og de frivillige.

- Vi havde en god afslutning, hvor vi sagde tak til hinanden for samarbejdet i en god sæson, siger revydirektør Jeanette Larsen.

Hun har endnu ikke gjort det samlede regnskab op, men regner allerede nu med, at der også bliver en revy i Rødvig i 2020.

- Det regner vi alle med, indtil det modsatte er bevist. Nu vil vi bruge de næste 14 dage på at rydde op og gøre status, og så er det planen, at vi melder ud, hvad der skal ske til næste år, siger Jeanette Larsen, der ikke for nuværende vil give et bud på, om det bliver det samme hold, der skal føre stafetten videre.

Når det gælder billetsalget i år, taler hun om »status quo«.

- Vi har solgt omkring 1800 billetter, og det synes jeg egentlig, er meget godt taget i betragtning, at der har været færre forestillinger i år. Det giver omkring 110 billetter pr. forestilling, siger revydirektøren.

Sidste år blev det samlede billetsalg imidlertid opgjort til lige knap 2000, hvilket dengang blev præsenteret som en fremgang på 10 procent.

Færre stevnsboer til revy

- Vi kan se, at vi har relativt flere publikummer uden for Stevns i år. Det kan vi se på postnumrene, når de bestiller billetter. Det kniber dermed at lokke stevnsboerne ind at se revyen, så der er brug for mere opmærksomhed lokalt, siger Jeanette Larsen.

Årets revy var den første efter det dramatiske opgør på De Gule Trøjers generalforsamling sidste efterår, som endte med, at den tidligere instruktør Max Hansen blev kørt ud på et sidespor. I stedet blev kapelmester Stuart Godstein kunstnerisk leder og Kristian Holm Joensen medinstruktør. De satte et hold, hvor kun en enkelt skuespiller fra sidste år: Charlotte Amalie Kehlet kom med på listen.

Sammenlignet med sidste år var anmelderne noget mere beherskede i deres kritik af årets revy.

- Jeg synes, at anmelderne har været lidt hårde ved os - særligt i overskrifterne. Faktisk bløder flere af dem op, når man kommer ned i teksten. Det er lidt ærgerligt, for det gør det sværere at sælge billetter. Til gengæld har vi fået nogle helt fantastiske reaktioner fra publikum. De er langt mere positive over for årets revy end anmelderne, siger Jeanette Larsen.