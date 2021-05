Revydirektør: Halvdelen af sommer-revybilletterne er solgt

- Det har en kæmpe betydning, at vi kunne få en afklaring på, hvor mange vi kunne åbne for. Forsamlingsforbuddet op til 100 passer fint til Harmoniens Revyperler's nye koncept med spisning i revysalen - selvom vi godt kunne have plads til 10-20 flere per forestilling og samtidigt holde en meter mellem hver selskab. Med 850 solgte kuverter på nuværende tidspunkt, så forbereder vi os på at have rigtig travlt, og samtidigt har restauranten også åben for a la carte gæster. Vi glæder os til at få travlt igen og mon ikke den sidste halvdel af revybilletterne også bliver solgt?, siger Harry Böckmann, der er revydirektør og restauratør på Restaurant Harmonien.