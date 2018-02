Rettigheder på skemaet i temauge

Børn og unge under 18 år har deres egne rettigheder, og rettighederne står skrevet ned i FN's børnekonvention. I børnekonventionen står der for eksempel, at børn har ret til at sige deres mening, de har ret til at gå i skole, ret til at få mad - og ret til ikke at blive udsat for vold og overgreb.