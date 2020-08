Retssag: Kvinde snydt af rugemor: Jeg troede hun var min veninde

- Jeg troede hun var min veninde, men hun manipulerede mig bare.

Sådan forklarede en kvinde i retten i Roskilde torsdag, da hun blev afhørt i sagen om en 38-årig rugemor fra Stevns, som er tiltalt for i 2016 at have bedraget tre par, som inderligt ønskede at få et barn.

På tredjedagen af retssagen forklarede kvinden fra det tredje par, at hun tyede til løsningen med en rugemor, da hun ikke selv var i stand til at bære et barn, da hun er født uden en livmoder.

Rugemoderen fik hun kontakt med via en gruppe på Facebook.

Rugemoderen ønskede ifølge vidnet blot at hjælpe og skulle kun have dækket sine udgifter til hormonbehandling, rejse og ophold i forbindelse med fertilitetsbehandlingen.

Det endte i alt med at koste vidnet 226.000 kr.

- Det var hele min opsparing, forklarede hun i retten.

Samtidig havde sagen store menneskelige konsekvenser for vidnet.

- Jeg blev sygemeldt i en periode, og sagen sled så meget på os, at min kæreste og jeg gik fra hinanden, forklarede hun.

Vidnet var efterfølgende meget ked af det og måtte få bearbejdet sorgen ved hjælp af en psykolog.

Hele sagen har også betydet, at hun har svært ved at nære tillid til andre, forklarede hun i retten.

- Det gør nok ekstra ondt, fordi hun jeg i et helt år troede, vi var veninder, forklarede hun efterfølgende til sn.dk

Det var også svært for vidnet at være i samme lokale som rugemoderen - veninden, som øjensynlig alligevel ikke var en veninde.

- Det var hårdt. Vi har ikke set hinanden siden vi var på Cypern sammen til fertilitetsbehandling.