Restauranterne kæmper - og takeaway hjælper en smule

Stevns - 18. april 2020

Nogle steder er der helt lukket, mens andre holder køkkenet åbent og sælger mad i takeaway-format.

Stevns' restauranter og overnatningssteder griber krisen forskelligt an i en uvis tid, hvor der ikke må komme spisende gæster på besøg og nyde maden og et glas vin eller øl. Rødvig Kro & Badehotel og Vallø Slotskro er lukket i denne tid, men flere andre steder er der gang i køkkenet hver eftermiddag og aften for bare at holde butikken lidt i gang og sikre en vis omsætning.

På Hårlev Kro siger Mette Culmsee:

- Vi holder skindet på næsen. Vi har en dagens ret hver dag, som folk benytter sig flittigt af. Priserne på menukortet er sat 15 procent ned, så vi klager ikke, men derfor er det hårdt alligevel Vi sælger mellem 30 og 60 portioner hver aften, men det dækker jo ikke meget. Vi mangler salget af drikkevarer og forretter og alt det andet. Selskaberne kan vi jo heller ikke holde, og det kan mærkes.

- Vi har omlagt meget for at få det til at køre, og det kræver lidt ekstra arbejde. Det tager vi med, men vi håber da, at der snart åbnes for, at vi kan få spisende gæster og besøg i det hele taget. Det er jo lidt en kold luft, når man ikke må være tæt på hinanden og siger hej på to meters afstand.

Når kunderne skal hente maden på kroen, skal hænderne sprittes af, inden maden tages med hjem.

Kørte 158 km

Pia Damsgaard, Café Algade, St. Heddinge:

- Vi har lagt stilen helt om, så der er lukket for al fysisk kontakt. Vi kører ud med maden til folk, og det er en udfordring, når man skal til Rødvig, Hårlev, Strøby Egede og Bøgeskoven på en tur. En dag blev det 158 kilometer på en tur, hvor vi besøgte 27 hjem. Andre dage er det mere stille, men nu kan folk blive hjemme, som de skal, og så kan de få noget god mad. Vi fået tilsendt nogle videoer, hvor folk sidder derhjemme og leger Café Algade, og det er meget hyggeligt.

Kan det redde noget af omsætningen, eller er det »bare« for at holde butikken i gang?

- Vi giver den samme kvalitet og mængde mad til folk, som de får på caféen, men der er stor udgifter til emballagen, og ydermere er vores priser sat ned med 30-40 procent. Omsætningen er faldet og fortjenesten endnu mere. Men vi er her, så folk ikke glemmer os i denne tid, og så synes vi, at vi gør en god gerning. Det er hyggeligt, at folk bakker os op. Det giver god mening. Vi holder skindet på næsen, men vi bliver ikke rige af det.

- Omverdenen har været milde over for os i forhold til vores kunder og vores bank, så det er okay. Vi holder den kørende, og det gør vi i to-tre måneder mere, hvis det skal til, men det håber vi ikke.

Benny Jeppesen, Restaurant Udsigten, Strøby Egede:

- Jeg har sendt vores kok hjem, og så klarer jeg selv den takeaway, som jeg sælger fra torsdag til lørdag. Jeg sælger 30-40 kuverter om dagen, og det er ok - et supplement, men ikke mere. Omsætningsmæssigt er det ringe. Vi er 60-70 procent under omsætningen fra samme måned sidste år. Lige nu handler det om at servicere de faste kunder, jeg har, og dem har jeg mange af. De skal have noget mad, og så er der også et socialt aspekt i det, så jeg får hilst på dem, og de ser, at jeg stadig er i live. Det er lige så vigtigt for mig, at de ved, at jeg eksisterer, som at jeg kommer og hilser på. De sociale relationer er det vigtigste, og så kommer omsætningen i anden række, og nu håber jeg bare snart, det her er overstået, så vi kan komme videre for fuld drøn.

- Jeg skal nok holde den gående, fordi jeg har en god og forstående udlejer, som er eftergivende med husleje, hvis det skal til. Pengekisten er ikke tom, men den er heller ikke fyldt op!

Ling Lin, Hotel Stevns og pølsevognen på Nytorv i Store Heddinge:

- Vi har lukket det hele ned og laver kun lidt mad ud af huset i weekenden. Det er lidt til lokale kunder, men ikke til så mange, så vi synes, det er nok. Det kan ikke svare sig at holde køkkenet åbent, for så skal det mere personale på, vi risikerer et stort madspil, og det vil vi ikke. Det er svært lige nu og en hård tid.

- Vi håber og ønsker alle sammen, at der snart sker noget, så der må komme folk. Jeg tror bare ikke på, at kan åbne i maj. Vi må overleve det og håbe, at hjælpepakken fra regeringen kan hjælpe lidt. Pølsevognen kører ok, men der må kun være to kunder ad gangen, så det er lidt mærkeligt for os alle. Det er bedre end ingenting.

Selskaber er aflyst

Merete Olsen, Restaurant Lanterna, Rødvig:

- Vi har endnu ikke fået nogle af de penge, vi har søgt i hjælpepakkerne, så vi ved ingenting lige nu. Vi sælger takeaway, men det rækker ikke langt i forhold til at have åbent. Det er noget helt andet. Vi sælger 15 til 25 portioner om dagen, som folk skal hente her. Men det er netop nu, vi skulle have holdt en række selskaber i weekenderne, og de er aflyst nu. Jeg havde ikke troet, det ville komme så vidt, og at det ville blive så voldsomt.

- Det værste er jo, at vi kommer lige fra nogle dårlige måneder over vinteren, og så skulle der ske noget nu, men det gør der så ikke. Nu er det bare mega-dårligt, fordi vi mangler alle selskaberne. Alt er aflyst maj måned ud, og så afventer vi, hvor store selskaber, der må samles efter 10. maj. Min svigermor vil holde fødselsdag her 16. maj, men vi ved endnu ikke, om det kan lade sig gøre. Den bliver jo aflyst, hvis vi ikke må.

- Hvis ikke vi får noget fra hjælpepakkerne, så klarer vi den ikke. Vi satser på at få noget fra de pakker, for der er også en udgift til en medarbejder på barsel. Vi må se og håbe det bedste, der er ikke andet gøre.

Jawad, Smeralda, Strøby Egede:

- Det er slemt for os - og det er det for alle. Nogen klarer sig så lidt bedre end andre. Marts måned var den slemmeste overhovedet. Jeg har helt klart kunnet mærke krisen. Hver dag er en kamp, men vores lokale folk er supersøde til at bakke op og gøre, hvad de kan. Men jeg er bange for corona og hvad det medfører. Det er vi alle.

- Jeg sælger mindst 100 pizzaer om dagen, men vores faste kunder, der kommer bestiller bord - de kan jo ikke komme nu. Nu bestiller de så pizza og pasta, men jeg sælger jo ingen menuer eller vin og drikkevarer. Den omsætning har vi ikke. April er bedre end marts, og nu må der godt snart åbnes. Det er nu, det er vores sæson, og bagefter er det lige meget. Vi skal have gang i salget fra marts til august, så jeg håber, der sker noget. Ellers kan vi blive nødt til at dreje nøglen om. Jeg har ikke nok til udgifterne nu, så hvis nedlukningen fortsætter, så kan jeg ikke klare det. Jeg kan ikke overleve med takeaway, for der skal være penge til husleje, udgifter og lønninger også. Jeg har søgt om hjælp, men har intet hørt endnu, og der kan jo gå flere måneder, før jeg hører noget. Senest 10. maj skal der nye boller på suppen, ellers bliver det meget svært.