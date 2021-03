Modelfoto Foto: ThinkFoto.dk

Responstider for ambulancer på Stevns ligger i den tunge ende

Stevns - 19. marts 2021 kl. 14:00 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Når der er akut brug for hjælp fra en ambulance, så skal det gerne gå så hurtigt som muligt. Men bor man under et af postnumrene i Rødvig, Hårlev Strøby, Klippinge eller Store Heddinge, så må man belave sig på, at det tager en del længere tid end gennemsnitligt i Region Sjælland, før den akutte hjælp når frem.

Det viser den nyeste opgørelse over udrykninger med Region Sjællands ambulancer, der er en oversigt de såkaldte respons-tider for perioden 1. februar 2020 til 31. januar 2021. Udrykningerne er gjort op under postnummer.

Alle postnumre i de nævnte områder i Stevns Kommune har en gennemsnitlig responstid for en ambulance, der ligger et godt stykke over den gennemsnitlige tid for hele Region Sjælland, som er 8 minutter og 15 sekunder.

Udrykningerne i Strøby Egede og den nordligste del af kommunen er registreret under postnummer Køge og er derfor regnet med under et postnummer, der gennemsnitligt set ligger noget bedre med en gennemsnitlig responstid på 6 minutter og 13 sekunder.

Alle andre postnummer-områder under Stevns Kommune ligger væsentligt over gennemsnittet.

Rødvig i bunden I Rødvig tager det således i gennemsnit hele 12 minutter og 43 sekunder for en ambulance at nå frem. I Hårlev tager det næsten lige så lang tid med 12 minutter og 14 sekunder, viser opgørelsen fra Region Sjælland.

I Strøby kommer en ambulance frem på gennemsnitligt 11 minutter og 40 sekunder, mens det samme tal under postnummer Klippinge er 10 minutter og 12 sekunder.

Responstiden under postnummer Store Heddinge, der har et rimeligt stort opland klares på 9 minutter og 16 sekunder - hvilket er den bedste gennemsnitlige tid af de stevnske postnummerområder, men altså stadig over et minut dårligere end gennemsnittet for hele Region Sjælland.

I den opgjorte periode var der i alt 174 udrykninger i Hårlev; 290 i Store Heddinge; 91 i Strøby; 69 i Klippinge samt 92 i Rødvig.

Den tunge ende Kigger man mere specifikt på de 92 udrykninger i Rødvig, så tog det i 11 procent af dem - det vil sige for 10 udrykningers vedkommende - mellem 20 og 60 minutter før ambulancen nåede frem til bestemmelsesstedet fra alarmen var gået.

Det er en meget tung ende, som Rødvig slås med der - så høj en andel af langsomme udrykninger, er det kun ganske få andre steder i Region Sjælland, der har ifølge den samlede opgørelse.

I Hårlev er det kun to procent af udrykninger, der er tager mellem 20 og 60 minutter, mens det i Strøby og Klippinge er helt nede på én procent, hvorimod otte procent af udrykningerne i Store Heddinge tager mellem 20 og 60 minutter.