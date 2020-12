Bibliotekschef May-Britt Diechmann har lukket for adgangen til Stevns Bibliotekerne for at følge coronarestriktionerne. Men man kan reservere bøger og andre materialer og få dem udleveret ved indgangen inden for nærmere bestemte tidsrum. Foto: Henrik Fisker Foto: Ole Wrietsch

Reservér en bog og hent den selv ved biblioteket

Stevns - 16. december 2020

Selv om Stevns Bibliotekerne nu er lukket ned under coronakrisen - foreløbig til og med søndag 3. januar - er der håb forude for dem, der savner noget at læse i hen over julen og nytåret.

- Der skal være lys i mørket, så hvis du er blandt de borgere, hvor tanken om et lukket bibliotek påvirker julehumøret i den gale retning, har vi en løsning til dig, siger biblioteksleder May-Britt Diechmann.

Kommunens krisestab har godkendt en nødløsning, så det i hele denne uge fortsat vil være muligt at låne bøger og andet materiale. Ordningen går ud på, at man kan reservere en eller flere bøger og selv afhente dem ved hovedindgangen ved én af de tre biblioteker. Her vil de ansatte stå klar med de ønskede materialer.

Fremgangsmåden er, at man reserverer bøgerne på bibliotekernes hjemmeside: stevnsbib.dk eller ved at bruge app'en 'Biblioteket'. Når man har reserveret, skal man blot afvente et svar om, at materialet er klar til afhentning. Kan man ikke bruge de elektroniske medier, kan man i stedet ringe til bibliotekerne på telefon 56 50 30 70. Det skal ske inden for telefontiden, som er mandag kl. 12-18, tirsdag og torsdag kl. 12-16 samt fredag og lørdag kl. 10-13. Onsdag og søndag er der lukket.

De bestilte materialer kan afhentes ved indgangen til de tre filialer. Her er åbningstiden ens for alle tre afdelinger: mandag kl. 15-18, tirsdag og torsdag kl. 13-16 samt fredag og lørdag kl. 10-13. Onsdag og søndag er der lukket. Der er åbent både mandag og tirsdag i ugen op til jul (52) og mellem jul og nytår (53).

Det er muligt at aflevere sine lånte materialer ved at smide dem ind gennem bibliotekernes døgnåbne indkast - både i Store Heddinge, Hårlev og Strøby Egede.