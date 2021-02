Repræsentantskabs-valg i TryghedsGruppen

Medlemmerne kan vælge mellem hele 30 kandidater - et rekordhøjt antal for regionen. Der skal vælges 10 kandidater blandt de 30.

Det er alle kunderne i Tryg, Alka og Trygs samarbejdspartnere, der er medlemmer af TryghedsGruppen. TryghedsGruppen står bl.a. bag TrygFonden, der er med til at udbrede hjertestartere, sikre kystlivreddere ved strandene og støtte over 100 lokale initiativer i regionen årligt.

De 10 kandidater, der bliver valgt ind, kommer bl.a. til at få indflydelse på, hvilke lokale tryghedsskabende projekter TrygFonden skal støtte, og om TryghedsGruppen skal udbetale bonus til sine medlemmer.

Medlemmerne får tilsendt materiale om valget via mail, e-Boks eller fysisk post. De har alle mulighed for at blive "sofavælgere", da krydset sættes hjemmefra på en digital eller fysisk stemmeseddel.