Kommunaldirektør Per Røner redegør her for forvaltningens syn på sagsgangen omkring turistbussen. Foto: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: Replik fra kommunaldirektøren: Alle har fået de oplysninger, som de har krav på - uanset partifarve Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Replik fra kommunaldirektøren: Alle har fået de oplysninger, som de har krav på - uanset partifarve

Stevns - 27. juni 2020 kl. 07:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

<PARAGRAPH style="SN-Brød">Sejer Folke hævder, at han ikke har modtaget alt materiale i sagen. En forklaring kunne være, at han alene har modtaget det materiale, som på anmodningstidspunktet er journaliseret på sagen. Der er flere medarbejdere inde over, og alle har måske endnu ikke haft mulighed for at journalisere de dokumenter, som de sidder med. En anden mulighed er, at ikke alt i henhold til styrelsesloven skal registreres som en del af sagsindsigten. Sejer Folke kan derfor ikke alene ud fra sin egen sagsbehandling konkludere, at der er sket en fejlagtigtig sagsbehandling. Forvaltningen yder altid alle kommunalbestyrelsesmedlemmer adgang til de oplysninger, som de er berettiget til - uanset partifarve.

En udbudssag indbefatter stor viden om bl.a. processer og procedurer. Det medfører ind i mellem derfor også for kommuner m.fl., at den tabende part i offentlige udbud klager til Klagenævnet for Udbud. Jeg har fuld tillid til de erfarne og dygtige folk, som her har siddet med den aktuelle sag og i øvrigt mange andre sager. Uagtet det vil Kommunalbestyrelsen i den aktuelle sag modtage en kort gennemgang af udbudskriterier og tidsforløbet. Det var tydeligt på debatten i går, at ikke alle kendskab til f.eks. de valgte kriterier i denne sag.

Bjarne Nielsen erklærende sig selv inhabil i bevillingssagen. Forvaltningen har i øvrigt op til mødet på opfordring fra et andet medlem gennemgået alle aspekter i sagen, og har konkluderet, at Bjarne Nielsen ikke er inhabil i forhold til hvem der har vundet opgaven. Klage over afgørelsen kan rejses over for Ankestyrelsen.

Per Røner

kommunaldirektør