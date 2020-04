Foto: Erik Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Renovation bliver del af ejendomsskatte-billetten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Renovation bliver del af ejendomsskatte-billetten

Stevns - 24. april 2020 kl. 06:16 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis der er boligejer har du måske undret dig over din nye ejendomsskattebillet, der som noget nyt også omfatter betaling for renovation. På ejendomsskattebilletten kan man således se en opgørelse over takster for renovation for perioden 1. januar 2020 til 30. april 2020. Efterfølgende har man modtaget en opkrævning med et indbetalingskort. Det skulle gerne være leveret i sidste uge.

Læs også: Forsinket levering af net til indendørs sortering af affald

Ændringen sker, da kommunen har hjemtaget opkrævningen fra Klar Forsyning, som hidtil har stået for det. Derfor er man heller ikke længere tilmeldt betalingsservice for betaling af renovation. Der er dog mulighed for at tilmelde sig dette igen med oplysningerne fra det nyudsendte indbetalingskort.

Ny gebyrstruktur

Med den nye affaldsordning følger der også en ny gebyrstruktur. Det betyder helt konkret, at renovationsgebyret fra og med 1. maj består af en fast og en variabel del.

Den faste del omfatter administrationsgebyr, adgang til genbrugspladsen, haveaffaldsordningen og henteordningerne for plast, metal, papir og glas. Den faste del af gebyret er således ens for alle, uanset hvor mange eller hvor store beholdere du har til hhv. plast, metal, papir og glas. Grundgebyret er steget fra de nuværende 150 kroner til 194 kroner om året, mens et fast genbrugsgebyr stiger fra enten 155 kroner (140 liter/papir) eller 260 kroner (660 liter/papir) til fremover at være et samlet beløb på 686 kroner. Derudover der et gebyr for genbrugspladsen på 1.034 kroner, der stort set er identisk med den nuværende betaling. Sidst men ikke mindst stiger det faste gebyr for håndtering af haveaffald fra 125 kroner til 145 kroner. Sammenlagt er der fremover faste årlige gebyrer for i alt 2.059 kroner.

Den variable del afhænger af, hvor mange eller hvor store beholdere man har til rest- og madaffald. Standardstørrelsen (og den mindste beholder kommunen har) er på 240 liter. Hvis du har en større beholder på mere end 240 liter til rest- og madaffald, skal du derfor betale et større gebyr.

240 liters beholdere koster fremover 1.244 kroner. Det er en stigning fra 573 kroner, hvis man også tidligere havde tømning hver fjortende dag af en 140 liters spand. Hvis man derimod tidligere havde ugetømning er det mere beskeden stigning fra de hidtidige 1.146 kroner. Til gengæld får man fremover kun ugetømning i de tre sommermåneder juni, juli og august - resten af året får alle kun tømt hver fjortende dag.

Deler man affaldsbeholdere med andre, skal din husstand som minimum betale for et standardsæt bestående af 240 liter rest/mad, 240 liter plast/metal og 240 liter papir/glas.

Man kan se samtlige takster på kommunens hjemmeside.

relaterede artikler

30.000 nye affaldsbeholdere på vej ud til alle på Stevns 03. marts 2020 kl. 14:19

Stor interesse for ny og dyrere affalds- og sorteringsordning 18. januar 2020 kl. 06:34