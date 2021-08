Dette års revyhold på Harmonien har takket af for i år. Men arrangørerne lover en ny sæson næste år - igen med Max Hansen i spidsen. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Rekordomsætning baner vejen for ny revy næste år

Stevns - 22. august 2021 Af Henrik Fisker

Holdet bag Harmoniens Revyperler ser ud til at have fundet melodien i år. Efter flere år med sløje tal for billetsalget melder assisterende revydirektør Tom Bang nu, at der i 2021 blev solgt 1756 billetter. Det er en fremgang på over 600 gæster i forhold til sidste år, hvor der i sidste øjeblik blev stablet en »nødrevy« (arrangørernes eget udtryk) på benene - som den eneste af slagsen i det coronaramte sommerlandskab.

Fremgangen i billetsalget er dermed et stykke over 50 procent på et år.

- Det er mange år siden, at der har været så mange gæster til revy på Harmonien. Og så endda var alle billetter inklusive spisning, så det er rekord for antal solgte menuer på Harmonien, siger Tom Bang.

1756 solgte billetter er ikke rekord set over tid, men målt i forhold til antal udbudte billetter - hvor kapaciteten var på 110 pladser pr. forestilling eller 1980 i alt - giver det en belægning på 89 procent, og det er rekord.

- Vi havde 18 forestillinger, og af dem var de 12 helt udsolgt, siger Tom Bang.

Tog en overnatning med

Ud over det gode billetsalg noterer han, at en del af gæsterne har valgt at kombinere revyoplevelsen med en overnatning i Rødvig.

- Lidt over 10 procent af billetterne er kombineret med overnatninger på Rødvig Kro- og Badehotel eller Klinten. Vi startede med at sælge ophold i samarbejde med kroen, og da de blev udsolgt, så bød Klinten også sine værelser til, siger han.

Klinten Kursuscenter tilbød i forvejen gæsterne til den anden revy: Rødvig Revyen mulighed for at overnatte på stedet.

Tom Bang glæder sig desuden over det kunstneriske niveau i Harmoniens Revyperler:

- Publikum har rost revyen, og anmelderne har været begejstrede og givet både 4, 5 og 6-stjernede anmeldelser. Harry (Böckmann, revydirektør) og revyen udtrykker stor taknemmelighed til publikum for jeres opbakning - og særlig tak til mange virksomheder og lokale foreninger, der har bakket op. Uden den opbakning ingen succes, siger han.

En ny revy i 2022

På baggrund af de gode salgstal er det allerede fastlagt, at Harmoniens Revyperler vender tilbage i 2022. Premieredatoen er fastsat til den 22. juni, og spilleplanen er torsdag, fredag og lørdag til og med lørdag 30. juli 2022. Billetter kan reserveres allerede nu, og man står forrest i køen, når billetsalget åbner.

- Max Hansen har takket ja til at være kunstnerisk leder igen i 2022 og er i fuld gang med at sætte holdet. Vi håber inden for de nærmeste uger at kunne melde det samlede hold ud, siger Tom Bang.

Inden næste års revy får premiere, vil der ske et par ændringer, bebuder han.

- Der er nogen forbedringer, som vi skal have foretaget inden næste revysæson. Dels skal vi have optimeret bordopstillingen, så der bliver mere albuerum. Vi håber, at Covid 19 er historie i 2022, så man kan sætte to-tre selskaber ved samme bord og derved have færre borde og flere mennesker i salen. Derudover er jagten på sponsorer sat ind, så vi kan få gjort aircon-anlægget endnu bedre, siger den assisterende revydirektør.