Rekordår: Se listen - så mange sommerhuse blev der solgt i din kommune

Men faktisk er det under landsgennemsnittet, hvor stigningen i antallet af solgte sommerhuse sidste år lå på hele 55 procent ifølge Homes opgørelse med hele 15.833 afsluttede handler i 2020 mod 10.223 i 2019.

Odsherred i Nordvestsjælland er klart den kommune i Danmark, hvor der er solgt flest sommerhuse i 2020 med et antal på 1.422 mod 1030 i 2019. Fremgangen i antallet her giver en stigning på 38 procent. I Gribskov Kommune, der kan tilbyde den nordsjællandske kyst for sommerhusfolket var stigningen 37 procent med 1016 afsluttede handler i 2020.