Uddeler Frank Juul Christiansen fortælle de fremmødte medlemmer at 2020 på trods af Corona blev et endnu bedre driftår end rekordåret i 2019 , Hårlev Brugsforening kommer ud af 2020 med et overskud før skat på 1267516 kr. hvor der har været en pæn omsætningsstigning. Og Superbrugsen i Hårlev har i det hele taget »first mover« med mange ting under corona-krisen. Foto: Erik Nielsen

Rekordår: Millionoverskud i Superbrugsen

Stevns - 27. maj 2021 kl. 06:00 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Med et overskud på næsten 1,3 millioner kroner og en pæn stigning i omsætningen kommer Superbrugsen i Hårlev styrket ud af et corona-år. Det kom frem, da brugsforeningen holdt generalforsamling i brugsens lokaler.

Uddeler Frank Juul Christiansen kunne på dette års generalforsamling fortælle de fremmødte medlemmer, at 2020 på trods af corona og alle de restriktioner, som har været lagt ned over samfundet i den sammenhæng, blev det et endnu bedre driftsår end rekordåret i 2019.

Hårlev Brugsforening kom således ud af 2020 med et overskud før skat på 1.267.516 kroner, og samtidig var der en pæn omsætningsstigning, lød det fra uddeleren.

Generalforsamling i Superbrugsen Hårlev var netop på grund af corona-restriktioner flyttet til Brugsens egne lokaler i stedet for Hårkevhallen.

De fremmødte medlemmer kunne også høre formand Morten Kreutz fortælle om et år der har været præget at covid 19 og restriktionerne samt en større omrokering i butikken i 2020.

I 2020 har Superbrugsen fået ny bager og kioskafdeling. Man har ligeledes ændret den sidste del af butikken med et helt nyt nonfood-koncept.

Scan-succes Under covid 19 har vi oplevet en større og større efterspørgsel på scan og betal, så det har vi fået indført i 2020 med stor succes, lød det fra formanden.

Succesen blev så stor, at der i maj måned blev installeres en scan-selv-sluse med to scan-selv-kasser, som bliver flittigt brugt af kunder og medlemmer. På enkelte dage er det 15 procent af butikkens omsætning, der scannes via scan og betal.

Der er i 2020 også indkøbt nye ovne til slagterafdelingen. Derudover er hele dagligvarebutikken alarm- og overvågningssystem blevet udskiftet og opgraderet til tidssvarende digitalt udstyr.

Store investeringer - Alt i alt har Hårlev Brugsforening ombygget og investeret for cirka 900.000 kroner i vores butik i 2020, så den er helt up-to-date, sagde formand Morten Kreutz, der i sin beretning også kom ind på hele covid 19-situationen, som lukkede landet ned i marts måned 2020.

Han roste ledelsen og personalet for en flot og professionel indsats, hvor Hårlev Brugsforening var blandt de allerførste i Danmark til at sætte plexiglas op foran deres medarbejdere for at beskytte dem. Desuden blev afstandsmærker og håndsprit meget hurtigt til hverdag i Superbrugsen.

Lokale doneringer Hårlev Brugsforenings bestyrelse besluttede i 2020 at donere 85.000 kroner i støtte til lokale foreninger i Hårlev området, og man fik pænt mange ansøgninger, hvor pengene blev fordelt til otte glade modtagere.

Morten Kreutz sluttede sin beretning med at takke alle de trofaste medlemmer for at bakke butikken op og handle lokalt, da antallet af både nye kunder og medlemmer er steget markant i 2020.

Genvalg til bestyrelsen Ved valget til bestyrelsen var formand Morten Kreutz samt Kasper Thun og Henrik Dreboldt på valg - alle blev genvalgt.

Bestyrelsen valgte efterfølgende at konstiturere sig således:

Formand Morten Kreutz Nielsen

Næstformand Kitty Rytgaard

Sekretær Charlotte Wagner

Bestyrelsesmedlem Henrik Olsen

Bestyrelsesmedlem Kasper Thun

Medarbejderrepræsentant Mikki Nihøj

Uddeler - Frank Juul Christiansen

Suppleant - Henrik Dreboldt

