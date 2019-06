Se billedserie Paraplyerne blev fundet frem, da det omkring middagstid begyndte at regne ved Sol over Stevns i Strøby. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Video: Regnvejrsramt Sol over Stevns lover at komme igen næste år

Stevns - 17. juni 2019 kl. 13:53 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En nødplan blev taget i anvendelse, da det stort anlagte arrangement Sol over Stevns på ingen måde kunne leve op til sig navn. Folkefesten var fra middagstid og flere timer frem nærmest bogstaveligt talt druknet og blev overtrumfet af torden og lyn.

- Vi havde jo godt set vejrudsigten, og vidste at der kom et tordenvejr med regn ind over Sjælland i løbet af lørdagen. I prognoserne var det dog først ved 17-tiden, at det skulle gå løs. Men det kom altså noget før, så vi lavede en hurtig justering og rykkede musikken ind i Strøbyhallen, siger Pernille Worm fra planlægningsgruppen, da DAGBLADET taler med hende mandag formiddag.

- Jeg ringede til alle de optrædende og forelagde dem situationen. Jeg kunne ikke love dem et stort publikum, og på den baggrund blev vi i fællesskab enige om, at Rødvig Revyen lige så godt kunne blive hjemme, da de skulle på scenen allerede klokken 15.15. Vi forsøgte at fange folks opmærksomhed via Facebook for at trække dem til hallen. Men det er klart, at det ikke er nemt i sådan en situation, forklarer Pernille Worm, der dog glæder sig over, at der trods alt var omkring et par hundrede, som »opdagede« at festen var rykket inden døre i hallen.

Hun og resten af planlægningsgruppen nægter at lade sig slå ud af »lidt regn og torden«, og de vifter stadig med ja-hatten i forhold til Sol over Stevns.

- Vi har rigtig mange positive ting at tage med. Vi er rigtig glade for timerne fra klokken 10-14, og hvordan det hele fungerede. Vi kan jo hverken gøre til eller fra i forhold til vejret, men må bare indordne os. Vores økonomi er ikke opgjort endeligt endnu. Men jeg ved, at i forhold til sidste år er ølsalget halveret, siger Pernille Worm, der dog stadig regner med, at arrangementet kan løbe rundt eller ender med et minimalt underskud.

I den sammenhæng kan det siges, at Stevns Kommune har givet en underskuds-garanti på 40.000 kroner.

- Vi sætter dog en ære i at få Sol over Stevns til at hænge sammen økonomisk. Og ølsalget er jo ikke det eneste, det er baseret på. Vi har også solgt folkeaktier for 20.000 kroner, handelsboderne og kræmmerne har betalt for stadeplads, og så har vi også sponsorer ind over. Så en del af vores udgifter er allerede dækket ind, da vi hele tiden har vidst, at vores arrangement skal kunne gennemføres økonomisk uanset, hvordan vejret arter sig, lyder det fra Pernille Worm, der sammen med planlægningsgruppen til august går i gang med at evaluere og tænke på næste års Sol over Stevns.

For selvfølgelig bliver der også Sol over Stevns næste år, lyder det fra arrangøren. Om det bliver i Strøby eller et andet sted på Stevns vil tiden vise.

- Planlægningsgruppen holder fast i, at det er et arrangement for hele Stevns. Det er ikke et Strøby-arrangement. Alle de små ting og aftaler, der foregår og kommer i hus på kryds og tværs sådan en dag, det er det, der er hele tanken bag Sol over Stevns, siger Pernille Worm.