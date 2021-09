Regionen skruer ned for coronatest

Onsdag kl. 13-17.30 er der samme sted åbent for drop in-vaccination mod Covid-19, dvs. at man kan møde op og blive vaccineret uden tidsbestilling. Det sker i et forsøg på at få flere til at tage imod tilbuddet om vaccination. Den nationale målsætning er, at 90 procent af borgerne over 12 år skal være færdigt vaccinerede 1. oktober, men på nuværende tidspunkt mangler der omkring 150.000 personer for, at dette mål kan opfyldes.