Region er klar til flytte station

Stevns - 29. september 2020

Når skinnerne på Østbanen forhåbentlig snart skal renoveres, er det et oplagt tidspunkt at flytte Rødvig Station fra havnen til byens centrum.

Sådan var stemningen i regionsrådet mandag, hvor alle partier gav regionsrådsformand Heino Knudsen (S) lov til at forhandle videre med Stevns Kommune.

- Det vil frigøre et attraktivt areal ved havnen og give pendlerne bedre muligere, når stationen placeres mere central. Det anslås at koste 23 millioner kroner, som skal deles mellem Stevns Kommune og regionen, og for vores vedkommende vil udgiften modsvares af sparede udgifter og forventede større indtægter, fordi det bliver mere attraktivt at tage toget for borgerne, siger Heino Knudsen.

Region Sjælland tager dog forbehold for flytningen af stationen, fordi det skal ske i sammenhæng med renoveringen af skinnerne.

Og her er finansieringen stadig et spørgsmål, der skal afgøres af Folketinget.

Dansk Folkepartis Peter Jacobsen advarer også om, at de 23 millioner kroner muligvis ikke er nok:

- Vi skal passe på, at der ikke er skjulte udgifter, for der har tidligere været nævnt beløb op til 50 millioner kroner.

Venstres Jens Ravn glæder sig over, at Rødvig Station kan blive mere handicapvenlig.

Mens hans partifælle Bodil Sø opfordrer til, at der i forbindelse med renoveringen af skinnerne på Østbanen, også tænkes på parkeringen ved de mindre stationer.

- Der er ikke ret mange muligheder for at parkere ved trinbræt-stationerne. Mange kører til Køge og parkerer, eller tager bilen helt til Købehavn. Jeg vil gerne opfordre til, at der bliver skabt parkeringspladser fx ved Vallø, hvor jeg bor.

Enhedslisten kritiserer, at der ikke har været afholdt en borgerhøring om flytning af stationen.

- Men vi er klar over, at flytning af stationen har været et lokalt ønske i længere tid, så vi vil ikke spænde ben, siger Janne Toft-Lind (EL).