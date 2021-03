Redningsforsøg for Café Stevnen løb ud i sandet

Café Stevnens økonomi er presset, og senest har styregruppen for værestedet været nødt til at ansætte en administrativ medarbejder på 10 timer om ugen. Denne ansættelse øger de samlede lønudgifter i 2021, men er nødvendig for, at caféen kan klare sin opgave med at give socialt udsatte, hjemløse og andre med behov for socialfaglig omsorg et sted at søge til efter coronanedlukningen.