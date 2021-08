Red Barnet søger indsamlere

Red Barnet har landsindsamling søndag 5. september. Der mangler indsamlere på Stevns.

Stevns - 14. august 2021 kl. 14:46 Kontakt redaktionen

Mens coronasituationen i Danmark lysner dag for dag, er krisen langt fra ovre for de mest udsatte børn.

I verdens fattigste lande risikerer pandemiens nedlukninger og økonomiske konsekvenser fortsat at koste børn deres skolegang og presse dem ud i fattigdom, børnearbejde eller børneægteskaber. Og herhjemme venter et vigtigt arbejde med at skabe sunde fællesskaber for de børn, der har følt sig ensomme og triste under nedlukningerne, ligesom der er brug for ekstra hjælp til de børn, der har oplevet digitale krænkelser, mens de sad mere hjemme foran skærmen.

Søndag den 5. september 2021 samler Red Barnet ind til sårbare børn, der under corona er blevet endnu mere udsatte. Men der mangler indsamlere på Stevns.

Red Barnets stedfortrædende generalsekretær, Janne Tynell, håber, at mange vil tilmelde sig, for der er brug for det.

- Coronakrisen har gjort mange af de udfordringer, som verdens børn i forvejen stod overfor, endnu større. De børn betaler en meget høj pris for pandemien, og der er brug for, at vi stiller op for dem. Ved at melde sig som indsamler kan man hjælpe Red Barnet med at støtte børnene til at kunne skabe sig et godt liv - både nu og på den lange bane, siger Janne Tynell.

Pengene fra landsindsamlingen går til Red Barnets arbejde. Ude i verden bruges donationerne blandt andet på nødhjælp og på medicin, mad og undervisning til udsatte børn i krigsramte og fattige lande. Og i Danmark muliggør bidragene eksempelvis, at organisationen kan tilbyde aktiviteter til børn, der er uden for fællesskabet, og hjælp til børn, som oplever overgreb og ubehageligheder på nettet.

Indsamlingen bliver igen kontantløs

For første gang nogensinde gennemførte Red Barnet sidste år landsindsamlingen uden kontanter for at begrænse risikoen for smittespredning af corona. Også i år vil indsamlere kun kunne tage imod donationer via MobilePay og sms. Det sker igen af hensyn til corona, men også fordi det er lettere for indsamlerne, der kan spare turen forbi det lokale afleveringssted til slut på deres selvvalgte rute, fordi donationerne sendes direkte til Red Barnet.

Alle indsamlere kan dog fortsat få information om, hvor meget de har samlet ind, gennem de sms'er, der tikker ind på deres telefoner undervejs på turen.

- Vi håber, at rigtig mange vil tilmelde sig en rute, for jo flere vi går på gaden, jo flere børn kan vi hjælpe. Sidste år tog både indsamlere og de mange mennesker, der åbnede døren for dem, overvældende godt imod den kontantløse indsamling. Det er så flot og vigtigt, for hvert skridt tæller for de børn, der er hårdest ramt af coronapandemien, siger Janne Tynell.

Som noget nyt tildeles alle indsamlere i år en personlig online-indsamling, så de kan opfordre venner, kollegaer og familie til at bidrage og øge deres samlede resultat. Hvis man ikke har tid eller lyst til at gå dør-til-dør, er der også mulighed for at støtte Red Barnet ved selv at oprette en personlig online-indsamling på indsamler.redbarnet.dk/kampagner/landsindsamling og dele den på sociale medier, e-mail og andre steder.

Meld dig til Red Barnets landsindsamling

o Du kan tilmelde dig på tilmeld.redbarnet.dk/

o Det tager to til tre timer at samle ind, og hver indsamler bidrager typisk med cirka 1.000 kroner. Du kan samle ind, når det passer dig den 5. september 2021 i tidsrummet mellem klokken 10 og 18.

o Du vælger selv din rute, og når du har tilmeldt dig, får du inden indsamlingen tilsendt en 'indsamlingsbøtte' (et indsamlings-skilt i pap), et print af din rute og andre indsamlingsmaterialer med posten til den adresse, som du oplyser ved tilmelding.