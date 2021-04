Range Rover stjålet efter indbrud

Et indbrud på Vandrigsvej ved Gevnø uden for Store Heddinge, som har fundet sted fredag mellem klokken 18.30 og 23.55, førte til at indbrudstyven(e) kørte væk i en sort Range Rover - formentlig med den rette bilnøgle, som givetvis er fundet under indbruddet.