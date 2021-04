Ranestedet med egen QR-kode

QR - som er en forkortelse for Quick Response - er en kode, der også omtales som 2D-stregkoder. Ved hjælp af en læser eller kameraet i mobiltelefon sender koden brugeren til for eksempel et kampagnesite, en Facebook-side eller som her til gårdspladsen foran det snart 250 år gamle egnshus: Ranestedet.