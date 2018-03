Borgmester Anette Mortensen (V) - forsvarer beslutningen om at samle kulturarven i Faxe. Foto: Henrik Fisker

Rammerne er vigtigere end geografien

Stevns - 06. marts 2018 Af Henrik Fisker

Mens flere medlemmer af Kommunalbestyrelsen stemte imod at støtte museets flytteplaner, forsvarer borgmester Anette Mortensen (V) bevillingen:

- For mig er det vigtigste, at vi har det bedste museum som ramme om vores kulturarv. De nuværende rammer i Højerup lever ikke op til de krav, som vi stiller. Det er vigtigere, end hvor museet ligger rent fysisk. Det hedder som bekendt Østsjællands Museum, og det dækker både Stevns og Faxe. Så giver det meget god mening at samle det hele under ét tag, siger hun.

Borgmesteren tilføjer, at hun godt kan forstå, at nogle borgere er bekymrede over beslutningen.

- Der er jo følelser i denne sag, og det skal have man respekt for. Det er ikke altid, at rationelle argumenter slår til over for de følelsesmæssige. Men lad mig tilføje, at da jeg fornylig var dernede i Højerup, så var én af de større effekter en gammel brandsprøjte fra Faxe. Nu kommer den så hjem, siger Anette Mortensen.