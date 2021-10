Sofus Christensen er nr. 2 hos Radikale, der håber at få både ham og Line Krogh Lay valgt - og måske en tredje. Foto: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: Radikale taler om tiden før og efter Line Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Radikale taler om tiden før og efter Line

Stevns - 24. oktober 2021 kl. 08:44 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Når det gælder landspolitikken, kan man godt tale om Radikale Venstre som en trækharmonika. Ved de seneste mange folketingsvalg er partiet enten blevet fordoblet eller halveret, og ved valget i 2019 fik partiet 8,6 procent af stemmerne mod 4,0 procent fire år tidligere.

Tilsvarende står partiet i en række meningsmålinger til at tabe op mod halvdelen af stemmerne, hvis der var folketingsvalg nu.

Mere stabilt ligger partiet ved kommunevalget på Stevns. I 2013 lykkedes det for første gang siden kommunalreformen i 1970 partiet at komme ind med blot 3,7 procent af stemmerne og et gunstigt valgforbund. I 2017 klarede partiet ved egen hjælp og 5,9 procents tilslutning at genvinde sit mandat, som i begge tilfælde gik til Line Krogh Lay, der ved valget for otte år siden strøg forbi spidskandidat og partiformand Bjarne Hendrichsen ind i Kommunalbestyrelsen.

Målt på den lange bane har Radikale således haft otte år i stevnsk kommunalpolitik efter 44 år udenfor. På den måde har Line Krogh Lay helt personligt gjort en stor forskel for den lokale partiforening. Alligevel kan man nøgternt konstatere, at det kræver en god portion optimisme, når hun og partiet nu taler om at opnå både to og tre mandater ved det forestående valg.

Men i en valgkamp skal man naturligvis altid tro på sit eget projekt. Herunder strategien med at placere sig i midten som tungen på vægtskålen, der i givet fald kan blive udslagsgivende for, hvem der kan sætte sig i borgmesterstolen. Og selv om Line Krogh Lay understreger, at det ikke er målet i sig selv, så afviser hun ikke muligheden af, at hun selv kan blive kompromiskandidaten, der får kabalen til at gå op på valgnatten.