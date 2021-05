Radikale stiller med to unge på valglisten

På de efterfølgende tre pladser blev Louise Vinther Als fra Hellested, formanden: Bjarne Hendrichsen fra Lyderslev og Birgit Voigt fra Strøby Egede valgt som kandidater på henholdsvis fjerde-, femte- og sjetteplads. Bestyrelsen blev bemyndiget til at opstille flere kandidater, der i givet fald vil blive tildelt plads på listen under de seks første. Da Radikale Venstre opstiller sideordnet, betyder det, at de personlige stemmetal afgør, hvilke kandidater der måtte blive valgt til Kommunalbestyrelsen.

- Jeg er rigtig godt tilfreds med kandidatlisten. Den er bredt sammensat både i forhold til alder, køn, baggrund og geografi. Specielt glæder det mig meget, at vi har to særdeles engagerede og kvalificerede unge kandidater på listen. Jeg er overbevist om, at denne kandidatliste giver os en reel mulighed for, at Line ikke bliver det eneste radikale medlem af den kommende kommunalbestyrelse, siger formand Bjarne Hendrichsen, der altså selv opstiller som nr. 5 på listen.