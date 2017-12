Line Krogh Lay (R) er nu med i flertalsgruppen. Hun benytter anledningen til at udtrykke dyb respekt for Steen S. Hansen for at vige pladsen som borgmesteremne til fordel for det brede samarbejde. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Radikale med i flertalsgruppe

Stevns - 06. december 2017 kl. 12:30 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag aften faldt brikkerne på plads, så Radikale kommer med i den nye flertalsgruppe i Kommunalbestyrelsen. Det betyder, at der nu står 13 af Kommunalbestyrelsens 19 mandater bag den nyvalgte borgmester Anette Mortensen (V).

- Jeg byder Line Krogh Lay velkommen i samarbejdet og er glad for, at hun er med os. Det er helt naturligt, at netop Line - der hele tiden har talt for et bredt samarbejde - indgår i gruppen. Det bliver rigtig godt, siger Anette Mortensen til DAGBLADET Stevns onsdag.

Når Line Krogh Lay ikke kom med i flertalsgruppen fra starten, skyldes det ikke ond vilje, men den simple omstændighed, at hun havde sat sin mobiltelefon på lydløs og lagt den ned i sin taske, mens hun var på arbejde mandag formiddag. Da hun så de mange opkald fra sine politikerkolleger, var aftalen allerede underskrevet.

Nu glæder hun sig over at være inviteret med i flertalsgruppen.

- Jeg glæder mig meget over, at det er lykkedes at skabe et solidt grundlag for bredt samarbejde henover midten og mener, at vores 13-mandsgruppe vil kunne danne basis for at skabe ro samt langsigtet og visionær politik. Det er godt for Stevns. Omgangsformen er god, og jeg er sikker på, at der bliver plads til, at alle kan blive hørt, siger Line Krogh Lay.

Hun sender i den forbindelse en stor buket roser til den socialdemokratiske gruppeformand:

- Steen S. Hansen sagde nej tak til borgmesterposten på det konstituerende møde og satte Stevns og det brede samarbejde først. Det har jeg den dybeste respekt for. Det kræver et helt særligt format. Tak til Venstre og Konservative for at åbne op for et politisk landskab baseret på tillid og åbenhed, siger Line Krogh Lay.

Nu forestår fordelingen af udvalgsposter mellem de fire partier i konstitueringen. Ifølge Anette Mortensen skal den nye 13-mands gruppe mødes første gang torsdag, og herefter vil der komme navne på såvel de nye udvalg som på de personer, der skal sidde i dem. Den nyvalgte kommunalbestyrelse træder sammen onsdag 13. december for at besætte udvalgene og at udpege kommunale repræsentanter til diverse råd og bestyrelser.