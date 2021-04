Radikale: Skattestigningen var helt nødvendig

- Valgperioden har været meget præget af økonomisk oprydning - ikke mindst på socialområdet og børneområdet. Det er der brugt enormt megen energi på, og Henning og Steen (udvalgsformænd, red.) har gravet meget i årsagerne og fået klarlagt problemernes omfang. Navnlig de stigende udgifter på ældreområdet er en medvirkende årsag til, at det var nødvendigt at hæve skatten med et procentpoint i forbindelse med budgetvedtagelsen. Det er ikke nogens livret, men det ansvarlige at gøre i den givne situation, sagde hun.