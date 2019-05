- Nu er jeg ikke bange mere - jeg er vred. For det er ikke kun et angreb på min person, men på demokratiet, siger den radikale folketingskandidat Line Krogh Lay om den anonyme trusler mod hende. Foto: Henrik Fisker

Radikal kandidat truet med voldtægt: - Det er et angreb mod demokratiet

Stevns - 09. maj 2019 kl. 17:52 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fire kvindelige folketingskandidater fra Sjælland har alle modtaget trusler mod deres liv og helbred. Blandt dem er Line Krogh Lay fra Store Heddinge, der er opstillet for Det Radikale Venstre i Faxe-kredsen.

- Jeg fik tirsdag kl. 13.58 - mindre end en time efter, at valget var udskrevet - en mail. Teksten lyder: »Jeg kommer og voldtager dig, smukke«. Afsenderen af mailen kalder sig HÆVN. Jeg sad i møde på rådhuset og så derfor først mailen på min telefon flere timer senere. Jeg var rystet og græd i afmagt og tænkte: Tør jeg overhovedet tage hjem? Jeg bor alene og var bange for, hvad der kunne ske. Men heldigvis var der gode mennesker omkring, som hjalp mig på ret køl igen, fortæller Line Krogh Lay til DAGBLADET.

Da hun var kommet sig over chokket, skrev han en mail til flere af sine kolleger som folketingskandidater. Her kom det hurtigt frem, at hun ikke var den eneste radikale kandidat, der havde modtaget trusler samme eftermiddag.

Voldsomst var retorikken mod folketingsmedlem Zenia Stampe, der blev truet med at blive skudt på klos hold. Kandidaterne Vibeke Grønbæk og Kathrine Olldag er blevet truet med vold. På Bornholm har den radikale kandidat: Bente Johansen modtaget en mail ordene: »Jeg smadrer dig, dit radigale svin«. Alle var sendt på mail med samme afsender: HÆVN.

Line Krogh Lay er rent følelsesmæssigt kommet over det første chok:

- Nu er jeg ikke bange mere - jeg er vred. For det er ikke kun et angreb på min person, men på demokratiet. Jeg har aldrig tidligere været udsat for trusler, der i modsætning til nedsættende bemærkninger er kriminelle og kan retsforfølges. Men jeg er fast besluttet på, at den grimme oplevelse ikke skal få lov til at bremse mig i mine politiske holdninger. For det er jo nøjagtig det, som er formålet med at true. Hvis jeg holder op med at sige noget, så har de mørke kræfter fået deres vilje - og så er ytringsfriheden for alvor truet. Det må ikke ske i demokratisk samfund, siger hun.

Efter at have konsulteret deres parti har de radikale kandidater nu anmeldt truslerne til PET. Herfra oplyser det til TV2, at PET og politiet tager trusler mod politikere meget alvorligt.

- Det er PET og politiets opgave at sikre, at alle partier og kandidater kan deltage på lige fod i de politiske debatter frem mod folketingsvalget og sikre, at forsamlings- og ytringsfriheden gælder for alle, og at valghandlingen kan udføres i god ro og orden, hedder det i et svar til tv-stationen.