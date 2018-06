Foto: Lars Skov

Send til din ven. X Artiklen: Råge-unger bliver reguleret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Råge-unger bliver reguleret

Stevns - 01. juni 2018 kl. 05:50 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frem til 15. juni kan man med Naturstyrelsen tilladelse få lov til at skyde råge-unger, som bliver klækket i reder, hvor store råge-kolonier udgør en plage for naboerne til kolonierne.

I år har Stevns Kommune fået tilladelse til at regulere råge-bestanden ved at skyde unger i kolonier seks forskellige steder, hvor man vurderer, at de er til stor gene for mennesker.

- Det kræver først og fremmest en tilladelse fra Naturstyrelsen, og at man har nogle jægere til at udføre opgaven. Derfor holder vi hvert år et møde med Stevns Jagtforening, forklarer Lone Gudmundsen fra Stevns Kommune, som er den i kommunen, som har søgt tilladelsen i år.

Råger reguleres med beskydning af rågeungerne - ikke de voksne fugle.

- De skydes når de sidder uden for reden efter regler, der er fastsat i »Bekendtgørelse om vildtskader«. Og det gør vi i løbet af perioden 1. maj til 15. juni. Det er kun i den periode vi har lov til at skyde råge-ungerne, siger Leo Pedersen, der er formand for Stevns Jagtforening.

Hans forening regulerer rågekolonier i følgende kommunale områder: Munkehaven i Store Heddinge, Strøbyskolen, Rødvigs gamle Losseplads, Rensningsanlægget Store Heddinge, Ved græsarealet ud mod Kronhøjvej bag Mediehuset i Store Heddinge samt i Hårlev Byskov.

- Vi er ude flere gange perioden for at skyde rågeunger fra redetræerne, men i år har træerne været meget tætte, og da vi kun må skyde ungerne, når de er uden for reden, så er der ikke affyret så mange skud som sædvanligt. Og vi har også konstateret, at der ikke er lige så mange råge-unger i år, siger formanden for Stevns Jagtforening til DAGBLADET.

Sidste år skød jagtforeningen således lidt over 740 råge-unger fra de nævnte steder, mens det i år ind til videre kun er blevet til cirka 150 råge-unger.

- Det kan godt være, at vi får ram på lidt flere frem til 15. juni, men der er markant færre unger i år. Men både dem og især de voksne fugle kan stadig larme, så det halve kan være nok. Og så sviner de gevaldigt med deres afføring. Det er specielt et stort problem ved Strøbyskolen, hvor kolonien bor lige ved en legeplads, hvor børnene skal opholde sig, forklarer Leo Pedersen.

Da reguleringen af ungerne ikke fjerner problemet, så pønser Stevns Kommune på en ny strategi over for rågerne.

- I den periode, hvor de bygger reder, kan man søge om tilladelse til at fjerne rederne, så de om muligt tvinges til at flytte deres koloni til et andet sted, inden æggene lægges og klækkes. Det vil vi forsøge os med næste forår, og så må vi bare håbe på, at de laver deres reder et andet sted, men hvor de ikke generer mennesker. Problemet er jo netop, at de søger ind mod beboede områder, da der her er føde at finde, siger Lone Gudmundsen fra Stevns Kommune, der pointerer, at Stevns Kommune ikke er myndighed på reguleringen af råger.

Private husejere, der har problemer med råge-kolonier, skal selv søge Naturstyrelsen om lov til at regulere bestanden eller eventuelt fjerne rederne i foråret. Man kan finde ansøgnings-blanketten på styrelsens hjemmeside under Skadevoldende vildt.