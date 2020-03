R: Absurd at aflyse ceremoni

Et håndtryk er et lovmæssigt krav for at opnå dansk statsborgerskab, men samtidig frarådes det af Sundhedsstyrelsen på grund af faren for corona-smitte. Det har fået Stevns Kommune til at udsætte den grundlovsceremoni, der skulle have fundet sted på torsdag - men det er helt absurd, at borgerne skal vente på at få det statsborgerskab, som de har opnået, mener Line Krogh Lay (R). Foto: Anders Ole Olsen

Stevns - 10. marts 2020 kl. 18:46 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunalbestyrelsesmedlem Line Krogh Lay (R) er utilfreds med, at Stevns Kommune har udsat den planlagte ceremoni for nye statsborgere, der skulle have fundet sted på torsdag. Årsagen til aflysningen er, at Sundhedsstyrelsen fraråder brug af håndtryk, og netop et håndtryk fra borgmesteren ved en særlig kommunal ceremoni er et krav i den meget omdiskuterede lov, som et flertal i Folketinget vedtog i forrige valgperiode.

- Det er absurd, at folk skal vente på statsborgerskab, som de allerede har opnået ret til. Jeg synes, at det er meget sørgeligt, at folk skal vente med at modtage deres statsborgerskab, fordi de ikke må give hånd. Det understreger det absurde i denne lov, siger Line Krogh Lay, der også er folketingskandidat for sit parti i Faxe-kredsen.

Hun har derfor skrevet til sine kolleger i Kommunalbestyrelsen og til direktionen i Stevns Kommune og opfordret til, at kommunen beder om dispensation fra loven, så grundlovsceremonien kan gennemføres »på anden vis«.

- Uanset hvad man ellers måtte mene om tvungne håndtryk, skulle man da tro, at der i den givne situation kunne dispenseres fra at give hånd ved grundlovsceremonien, siger hun.

Men en grundlovsceremoni for nye statsborgere uden håndtryk vil formentlig stride mod hele lovens ånd, da netop pligten til at give hånd - uden brug af handsker, som det understreges i vejledningen - har været den helt centrale del af debatten om loven, der blev vedtaget på forslag fra daværende integrationsminister Inger Støjberg (V).

I lørdags valgte Næstveds borgmester Carsten Rasmussen (S) at gennemføre den planlagte grundlovsceremoni trods regeringens anbefaling om at udsætte den. Det skete med såvel borgmesterhåndtryk som brug af håndsprit, hvor 14 nye statsborgere blev budt velkommen.

Vi følger bare loven

I Stevns Kommune fik de tre kommende statsborgere i sidste uge besked fra rådhuset om, at ceremonien på torsdag er udsat. Her skulle de have trykket hånd med borgmester Anette Mortensen (V) og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), der havde bebudet sin deltagelse. Men set i lyset af corona-restriktionerne har han efterfølgende aflyst sin tur til Stevns.

- Vi følger anbefalingen fra regeringen om at udsætte arrangementet. Der er nu engang vedtaget en lov om, at der skal gives håndtryk ved disse ceremonier. Det er en ærlig sag at være imod loven, og det ved vi, at De Radikale er. Men det er Folketinget, der har truffet beslutningen, og det er, hvad vi kan henholde os til, lyder kommentaren fra borgmesteren til kritikken fra Line Krogh Lay.