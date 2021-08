Andrea, Alberto, Mario og Angelo alias Quartetto di Venezia har pakket deres gear og er på vej til Stevns for at give en gratis koncert i Højerup Kirke den 9. august kl. 20. Pressefoto

Quartetto di Venezia spiller op i kirken

Kunne man lide den roste film A Late Quartet med bl.a. Christopher Walken, og fik man specielt hjertebanken over musikken, så er chancen der for at opleve de helt intense øjeblikke, som netop en strygekvartet kan berige sjælen med. For nu kommer en ægte kvartet til Stevns for at give gratis koncert i Højerup Kirke.