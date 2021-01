Pyramiden i Boesdal har været lukket af for kulturelle arrangementer, siden prøver viste, at asbest fra de asbestholdeholdige tagplader kunne findes i jordprøver inde i pyramiden. Nu skal mulighederne og Pyramidens fremtid undersøges nærmere.Foto: Erik Nielsen

Pyramidens potentiale skal nu undersøges med fondspenge

Pyramiden bliver nærmeste nabo til det nye besøgscenter, som efter planen står færdigt og åbner i 2022. Nu har Stevns Kommune fået penge til at undersøge, hvad man kan gøre for at kunne bruge Pyramiden mere proaktivt i fremtiden. I øjeblikket er den lukket for kulturelle aktiviteter på grund af de asbestholdige tagplader.

