En sag om kommunal contra privat jord er afgjort. Foto: Erik Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Pure frifundet: Husejere vinder sag om jordstykke efter stævning fra kommunen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Pure frifundet: Husejere vinder sag om jordstykke efter stævning fra kommunen

Stevns - 01. juni 2021 kl. 14:57 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Stevns Kommune har igennem en årrække trukket tre husejere i Hårlev gennem retssystemet for at have inddraget et kommunalt jordstykke i deres private matrikler fra et såkaldt genebælte op imod det bagvedliggende industri-område. Østre Landsret har i deres dom frifundet alle tre husejere, og Stevns kommune overvejer lige nu at søge om at køre sagen videre i Højesteret.

En stævning som Stevns Kommune i sin tid anlagde mod tre hussejere på henholdsvis Hyldevænget og Diget har nu fundet en afgørelse i Østre Landsret. Retten har frifundet alle tre husejere.

Sagen handler om, at Stevns Kommune mener, at de tre husejere har indraget noget af kommunens grund til deres haver fra et såkaldt genebælte, der har ligget mellem deres boliger og den bagvedliggende industrigrund.

Efter byretten i Roskilde først afviste sagen, da der ikke havde været foretaget en skelforretning, genoptog Stevns Kommune sagen ved byretten efter denne var foretaget.

Ankede byretsdom Kommunen vandt sagen i byretten, men de tre husejere ankede til landsretten. Og nu har Østre Landsret altså frifundet alle tre husejere og pålagt Stevns Kommune at betale sagens omkostninger. Deriblandt også husejernes udgifter til advokater. De beløb, som er tilkendt i den sammenhæng, dækker dog lang fra de eksakte omkostninger, ifølge én af de frifundne.

- Vi er tre pensionistfamilier, som jeg vil kalde os, der har måttet leve med den her sag i mange år. Det har både haft økonomiske og menneskelige omkostninger. Der er ikke nogen forsikring, der dækker os ind, og vi har derfor måttet tro på, at vores sag var så stærk, at vi ville vinde. Det var et hårdt slag, da byrettens dom gik os imod, men vi havde fortsat troen på vores sag og fandt styrken til at anke byretsdommen, med al den personlige og økonomiske usikkerhed det indebar, siger Jens Viggo Moesmand til DAGBLADET efter han og de andre to husejere blev frifundet i Østre Landsret.

DAGBLADET har fået indsigt i den 10 sider lange dombog, hvor dommen er afsagt 18. maj i år, og det er en klokkeklar frifindelse uden dikkedarer.

Stevns Kommune har tidligere forklaret, at det omtvistede genebælte ved Hyldevænget i Hårlev, er beplantet med høje træer og underskov, som skal vokse op og blive et tæt bælte. Vedligeholdelse var frem til 2013 primært sket efter henvendelse fra borgere, men så tog kommunen initiativ til at lave en samlet vedligeholdelsesplan.

Man blev i den forbindelse opmærksom på, at der var behov for vedligeholdelse af genebæltet, samt at en del af genebæltet var blevet inddraget i private haver. Som følge af at der var etableret private haver i genebæltet og opsat hegn, var det ikke muligt at komme til at vedligeholde genebæltet, og det var konkret til hinder for oprydning efter plastaffald fra den tilstødende virksomhed.

Efter en brand i 2016 på virksomheden Explandan indgik kommunen aftale med borgere, som havde inddraget genebæltet i deres haver, om fælles oprydning af arealet.

Det fremgår af en tidligere dombog i sagen, at det herefter blev politisk vedtaget, at man ville fastholde plantebæltet som beskyttelse mod industriområdet, og at det er kommunalt område.

Flere borgere har ifølge Stevns Kommune accepteret at trække deres have tilbage fra kommunens areal, og kommunen har fået en henvendelse med ønske om vedligeholdelse af plantebæltet, så det fremstår tæt. Kommunen har derudover ikke haft kendskab til, at området har været inddraget i haver, og det fremgår ifølge Stevns Kommune ikke af dokumenter, at kommunen har givet tilladelse til at inddrage genebæltet i haver. Det er på den baggrund, at Stevns Kommune har stævnet de tre husejere i Hårlev, ifølge det oplyste over for retsindstanserne.

Husejerenes hævd På den anden side mener de tre husejere, at de efter flere årtier uden, at kommunen har vedligeholdt området eller gjort krav på det, at de har vundet hævd over jordstykkerne.

Blandt de tre husejerne er Jens Viggo Moesmand, som har sendt nedenstående læserindlæg, hvor han giver udtryk for, at borgmester Anette Mortensen har nægtet, at tale med ham og de to andre husejere.

- Det undrer mig, at jeg skulle have afvist Jens Viggo Moesmand eller andre borgere til en dialog. Det erindrer jeg ikke, men kan heller ikke afvise det 100 procent. Jeg er informeret om, at vi aldrig har afvist nogen til arrangementerne med åbent rådhus, og det agter vi heller ikke at gøre fremover, så døren er åben, og Jens Viggo Moesmand er velkommen, svarer borgemesteren på Moesmands kritik.

Hvad gør vi nu? DAGBLADET har spurgt direktør Ellen Hvidt Thelle i Stevns Kommune, hvad den tabte sag indtil videre har kostet skatteborgerne i kommunen i samlede omkostninger?

- Jeg har på nuværende tidspunkt ikke et fuldstændigt overblik over sagsomkostningerne. Det er vi administrativt i gang med at skabe. Samtidig er vi i gang med at vurdere og forholde os til landsrettens afgørelse og de fakta og præmisser, som landsretten har lagt til grund, og som jo adskiller sig fra byrettens dom. Grundlæggende handler sagen om, hvad der skal til, for at man kan vinde hævd på en grund, som man ikke ejer. Det er et vigtigt spørgsmål både for kommuner og borgere, svarer Ellen Hvidt Thelle.

Borgmester Anette Mortensen forklarer på DAGBLADETs henvendelse, at det bliver en politisk beslutning på baggrund af forvaltningens vurdering om Stevns Kommune skal søge procesbevillingsnævnet om at få Østre Landsrets afgørelse prøvet i Højesteret.