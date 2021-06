Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Punktum i fredningssagen: Erstatningspenge skal frigives Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Punktum i fredningssagen: Erstatningspenge skal frigives

Stevns - 24. juni 2021 kl. 14:50 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Stevns kommune frigiver nu lidt over en halv million kroner, som Miljø- og Fødevareklagenævnet nåede frem til er den kommunale andel på 10 procent af den samlede erstatningssum til lodsejerne langs med klinten. Nu sætter vi punktum i fredningssagen, som fagudvalgsformanden konkluderer.

551.000 kr. er rundt regnet 10 procent af 5.512.295 kr. Og da Stevns Kommune er blevet pålagt at lægge 10 procent af den samlede erstatningssum i forbindelse med Miljø- og Fødevareklagenævnets endegyldige afgørelse i fredningen af Stevns Klint og trampestien, så er det beløbet, som Kommunalbestyrelsen skal frigive på sit næstkommende møde i dag.

Et enigt Plan-, Miljø- og Teknikudvalg (PMT) har indstillet, at det sker, og at finansieringen sker ved et dyk i kassebeholdningen ud over de 257.000 kr., der allerede er sat af til formålet i budgettet.

- Klagenævnet afgjorde jo, at der skulle en ekstra bræmme med i fredningen, og derfor bliver det cirka dobbelt så meget dyrt, som planlagt. Derfor må vi bruge lidt af kassen for at kunne frigive pengene til erstatning over for lodsejerne ved klinten, siger Flemming Petersen, der er formand for PMT:

- Dermed bliver der nu sat endegyldigt punktum i sagen om fredningen af klinten.

Endelig afgørelse

Miljø- og Fødevareklareklagenævnet traf endelig afgørelse om fredning af Stevns Klint i januar i år og traf samtidig afgørelse om erstatningssummen. Den samlede erstatningssum beløber sig til 5.512.295 kr. samt rente og tillagt godtgørelse på 100.000 kr.

Af dette beløb besluttede klagenævnet, at Staten skal betale 90 procent og Stevns Kommune 10 procent, idet der henvises til naturbeskyttelseslovens paragraf 49, stk. 5 skal Stevns Kommune således betale i alt 551.229,50 kr. i erstatning.

Denne sum er højere end tidligere antaget efter Fredningsnævnet for Østsjællands afgørelse i 2017, hvoraf Stevns Kommune skønnede, at kommunen skulle betale 10 procent af erstatningssummen, der efter nævnets afgørelse lød på 2.573.000 kr. Derfor satte kommunen de 257.000 kr. af på anlægsbudgettet i 2021.

Bræmmen genindført

Den højere erstatningssum hænger sammen med, at klagenævnet genindførte fredningsforslaget om at udlægge en 25 meter bred zone langs klinten, som skulle undtages for dyrkning, spøjtning og gødskning.

Da det nu er gennemført, skal lodsejere kompenseres for reduceret mulighed for anvendelse af jorden i fredningszonen.