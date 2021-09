Seks partier står bag forliget for næste års budget. Her er det SF?s Jan Jespersen, der skriver under, mens borgmester Anette Mortensen (V), Sejer Folke (EL) og Line Krogh Lay (R) ser til. De seks forligsparter er Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Radikale, Enhedslisten og SF. Foto: Erik Nielsen

Pulje med ekstra halvanden million til pleje af ældre fortsætter

Stevns - 23. september 2021 kl. 17:56 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Rødvig får sin egen hjemmeplejegruppe med egen leder - samtidig tilføres der næste år og årene fremover en pulje på 1,5 million kroner til ældre med betydelige plejebehov. Der er også sat ekstra midler af til socialpsykiatrien.

Hjemmeplejen er i dag organiseret i tre gruppedistrikter. Modtagere af hjemmehjælp i den sydlige del af kommunen betjenes for nuværende af den hjemmeplejegruppe, som kører ud fra Store Heddinge.

I løbet af 2022 flyttes en del af gruppen til Rødvig til en egnet lokation og med egen leder. Der er ikke fundet en bygning endnu, men der bliver arbejdet på den side af sagen.

- Herved skabes der mere nærhed til borgerne, ligesom arbejdsmiljø og ledelse styrkes. Endelig bidrager det også til en mere effektiv drift, da vi med en hjemmeplejegruppe i Rødvig kan reducere personalets køretid betragteligt, lød det fra Henning Urban Dam (S), der er formand for Social- og Sundhedsudvalget, da han og forligspartierne i budget 2022 fremlagde aftaleteksten for pressen.

Forligspartierne er Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Radikale, Enhedslisten og SF.

De er også blevet enige om, at plejecentrene i stigende grad får beboere, som har et betydeligt plejebehov. For at sikre, at der er personaleressourcer til at give den nødvendige pleje og omsorg til disse borgere, blev der i budgetaftalen for 2021 således afsat en pulje til formålet. Puljen videreføres med 1,5 million kroner i 2022 og i årene frem.

- Det er et budget, som tager ansvar på det sociale område, som borgmester Anette Mortensen (V) formulerede det ved pressemødet.

Således er der næste år også sat 250.000 kroner af til socialpsykiatrien, der gennem de senere år har oplevet en tilgang af borgere, som modtager socialpædagogisk støtte.

- For at imødekomme det stigende behov bliver der tilført ressourcer til socialpsykiatrien, så der kan tilbydes flere gruppetilbud. Og i forlængelse af de udviklingstiltag, som er afprøvet i 2021 med tilbud til unge, der har udfordringer med mental sundhed og trivsel, etableres der desuden et permanent tilbud i form af et åbent værested til unge i aldersgruppen 14-25 år. Endvidere sker der en omlægning af pladser på Brohøj, som vil gøre tilbuddet yderligere attraktivt for yngre borgere og styrke tilbuddets økonomi, forklarede borgmester Anette Mortensen.

For Sejer Folke fra Enhedslisten var disse tiltag vigtige parametre for at gå med i aftalen og skrive under på dette års budgetforlig.

- Jeg synes, at det er et rigtig godt budgetforlig uden forringelser på de vigtige velfærdsområder. Og det er godt, at hjemmeplejen på ny tager udgangspunkt i nærhed til brugerne og flytter til Rødvig. Selvfølgelig er der ting, vi ikke er kommet igennem med, men det er småting, som ikke er værd at nævne, sagde han i forbindelse med pressemødet om forliget.

SF's Jan Jespersen lagde vægt på, at det er en fortsættelse og overbygning på det forlig, der blev indgået sidste år.

- Det er rigtig godt, at vi har afsat penge til de svært plejekrævende, og så hæfter jeg mig også ved, at unge i vanskeligt stillede familier nu får nemmere ved at få et fripas til at kunne deltage i fritidsaktiviteter, som kræver et kontingent. Der er sat flere midler af til fripasordningen, sagde han.

