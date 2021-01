Propa vil vise teaterforestilling for kræftramte

Foreningen Propa - der arbejder for de cirka 40.000 mænd i Danmark, der lider af prostatakræft - har indgået et samarbejde med Stevns Teaterforening. Propa opfordrer sine medlemmer og andre interesserede til at købe billet til teaterforeningens næste forestilling, der efter planen opføres i Snurretoppen tirsdag 2. februar kl. 19.30.

Her kommer Teatret Svalegangen med forestillingen: En lille smule ubehag, der tager emner op, som mænd »normalt ikke vil tale om«. Vi lukker os inde og lader som om, at vi er stærke og kan klare os selv, hedder det i oplægget til teaterstykket.

- Det vigtigste er at bevare et godt humør og troen på, at det går fint, og at man kan leve i rigtig mange år med prostatakræft og sandsynligvis dø af noget helt andet, siger Svend Erik Bodi, der er formand for Propa Østsjælland og kendt for sin åbenhed omkring sine personlige livtag med prostatakræften.