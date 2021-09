Der har været en del henvendelser til kommunen om støjende unge i løbet af sommeren. Foto: Erik Nielsen

Problem med støjende unge taget op politisk

Stevns - 28. september 2021 kl. 14:51 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Der har hen over sommeren fra været henvendelser til forvaltning og politikere om støjende adfærd blandt unge fra flere forskellige borgere i flere forskellige byer på Stevns. I enkelte tilfælde har den støjende adfærd ført til, at borgere føler sig utrygge i deres egen bolig og kvarter.

- Vi fik en god snak om det i udvalget og har besluttet, at invitere SSP-konsulenter og ungdomsskolens ledelse samt repræsentanter for forældregrupper inviteres med til mødet. Vi tager altså problematikken op igen, og det skal gerne munde ud i en dialog med de unge mennesker. For i min optik er det her ikke et spørgsmål om mere politi på gaden, men om dialog med de unge, siger Steen S. Hansen, der er formand for Børn-, Unge- og Læringsudvalget i Stevns Kommune.

Problematikken med støjende adfærd er ikke ny, men har fået en mere omfattende karakter, efter de såkaldte »soundboxes« er blevet mere udbredt i et prisleje, der er tilgængeligt for unge.

Den støjende adfærd er i en række tilfælde lokaliseret nær ungdomsklubberne, dog ikke når klubberne holder åbent, og hvor der er personale til stede til at påvirke og afhjælpe den støjende adfærd.

Adfærden flytter sig

I det omfang støjende adfærd påtales og forhindre ét sted, så flytter adfærden og støjen imidlertid ofte blot til et andet sted i de enkelte byer.

- Selvfølgelig skal unge mennesker have lov til at more sig og spille musik, men det skal ikke blive på bekostning af naboer. Jeg mener, at nøgleordene i den sammenhång er: »Respekt for alle«, både de unge og dem de i givet fald forstyrrer. Respekten skal gå begge veje, og den gælder alle, siger formanden for fagudvalget.

Nu tager udvalget problematikken op igen, hvor flere parter bliver involveret.

Møde med politiet

Der er i regi af SSP et samarbejde med politiet om problematikken, og der har blandt andet været afholdt møde i det sydlige Stevns, hvor forældre til de unge var inviteret. Ligeledes har SSP løbende dialog med de sociale myndigheder i kommunen.

- Der arbejdes altså allerede aktivt på problematikken, men for en række unge har de traditionelle virkemidler inden for SSP-regi ikke den ønskede effekt. De mere indgribende elementer i indsatsen, såsom konfiskering af soundboxes, opløsning af forsamlingen på offentlige arealer henhører under politiets opgaver. Mens den mere pædagogisk orienterede indsats med dialog er SSPs opgave, lyder det fra udvalgsformanden, der også har skelet til den undersøgelse af unge stevnsboer profil, som blev udgivet i foråret.

Foruroligende rapport

Den rapport har foruroliget formanden en smule.

- Ikke desto mindre, så er nøgleordene dialog og respekt for hinanden. Det er ikke en politiopgave, det her. Derfor er vi gået ind i problematikken politisk, da vi gerne vil være med til at finde de værktøjer frem, der er nødvendige, siger Steen S. Hansen, som ser frem til den temadrøftelse med ssp, ledelse og forældre, der nu er lagt op til.