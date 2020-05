Privat bolig lænset for elektronik

Under indbruddet er forsvundet et LG fladskærms tv, et Sony-anlæg, en hjemmebygget computer med skærm af mærket Acer Predator, et Logitech headsæt, et Razor tastatur, en steelseries mus, en Playstation 4 samt diverse Playstationsspil. Derudover er der også forsvundet et par Rayban solbriller samt kontanter.