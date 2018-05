Se billedserie Det går planmæssigt fremad med arbejdet for opførelsen af Sydstevnshallen. Der er dog en del Facebook-brugere, der i en meningsmåling mener, at hallen har fået et forkert navn. Foto: Erik Nielsen

Privat afstemning om hal-navn i Rødvig

Stevns - 03. maj 2018 kl. 13:36 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Leo Nielsen fra Rødvig har lavet en afstemning på flere Facebook-grupper samtidig med, at han har oprettet en gruppe, hvor han opfordrer til at blive medlem af Rødvighallens Venner, som indtil videre har fået 158 medlemmer.

Hvad skal hallen hedde spørger Leo Nielsen i sin meningsmåling med henvisning til den nye hal i Rødvig. På nuværende tidspunkt viser de en klar overvægt af Faceook-brugere, som mener, at hallen skal hedde: Rødvighallen. 226 mener dags dato således i gruppen Politik og debat i Stevns Kommune, at hallen skal hedde dette, mens 16 har stemt på Sydstevnshallen.

Og hvorfor har Leo Nielsen så gjort det, når Stevns Kommune allerede har besluttet sig for, hvad hallen skal hedde?

- Indledningsvis vil jeg slå fast, at jeg synes Rødvig Borgerforening og arbejdsgruppen har ydet et fantastisk stykke arbejde med at få en hal i Rødvig. Det er flot arbejde. Tusind tak til disse for det kæmpe arbejde, de har lagt i dette. Jeg har dog talt med mange mennesker, der, ligesom jeg, synes, at navnet på hallen ikke stemmer overens med den rigtige virkelighed, siger Leo Nielsen til DAGBLADET.

Han er ganske enig i, at hallen ikke kun er for borgerne i Rødvig, men for alle på Stevns.

- I folkemunde vil den dog fremadrettet kun blive betegnet som Rødvighallen, qua den ligger i Rødvig. Jeg har udelukkende oprettet denne meningsmåling for at få borgernes synspunkt på navnet, idet jeg føler, at der på vedtagelses-tidspunktet burde være taget en anden holdning. Det var på dagsordenen, at der i stedet skulle laves en navnekonkurrence, som oftest er en god måde at høre borgernes mening på. Hverken arbejdsgruppen inklusiv borgerforeningens repræsentanter eller politikere ønskede en konkurrence eller at høre borgernes mening, og det er her kæden springer af. Jeg og rigtigt mange andre glæder os til hallen, jeg håber dog, den kan blive omdøbt til Rødvighallen, lyder det fra Leo Nielsen.

