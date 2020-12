Se billedserie Der var blomster, gaver og mange rosende ord til handicapprismodtager Arne Nilsson. Foto: Rikke Michael Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Prismodtager: Arne siger aldrig nej til at give en hånd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Prismodtager: Arne siger aldrig nej til at give en hånd

Stevns - 05. december 2020 kl. 14:34 Af Rikke Michael Hansen Kontakt redaktionen

Arne Nilsson har i mange år været frivillig hjælper på Stevns selvom han er født og hele sit liv har boet i Næstved Kommune. Først nu har han derfor kunnet modtage kommunens Hacicapprisen efter, at han er flyttet til kommunen.

Handicapprisen kan ifølge sine statutter gå til »en person, virksomhed, institution, forening, organisation m.fl., der er med til at forbedre vilkårene for personer med handicap i Stevns Kommune«.

Kriterierne er således opfyldt for dette års prismodtager: 73-årige Arne Nilsson, der de seneste 23 år har været frivillig hjælper i Dansk Handicap Forbunds Stevns-Faxe afdeling.

At Arne Nilsson først modtager prisen i år, skyldes udelukkende, at han indtil september i år har været bosat i Næstved. En forudsætning for at kunne modtage prisen er nemlig, at prismodtageren skal bo i Stevns Kommune.

- Du har været frivillig på Stevns i mange år, og det er dejligt, at du nu er flyttet hertil, for vi har mange gange ville indstille dig til Handicapprisen, sagde Tine Nygaard Gylling, der står bag indstillingen af Arne Nilsson.

Ordene faldt torsdag eftermiddag i rådssalen i Store Heddinge, hvor kommunen var vært ved Handicaprådets uddeling af Handicapprisen 2020. Uddelingen fandt traditionen sted på FN's internationale handicapdag, der fejres over hele verden 3. december.

Frivillig hjælper På plejecentrene Stevnshøj og Egehaven har Arne Nilsson i mange år været frivillig hjælper. Blandt andet er det ofte Arne, som sidder bag rattet, når beboere og personale kører ud på tur i den minibus, som Peugeot Køge siden 2017 har stillet til rådighed for Stevns Kommune. Turene er et stort lyspunkt for beboerne og er noget, der tales om i flere dage efter.

På Stevnshøj er Arne desuden ofte med som frivillig hjælper - både når der skal fejres jul og nytår eller plantes blomster og grilles på terrassen, eller når der skal vaskes op efter påskefroskosten og mortensaften.

- Jeg kan ikke huske, at du nogensinde har sagt nej, når du er blevet spurgt, om du vil hjælpe. Du er afholdt af beboere og personale, og du er i høj grad savnet i disse coronatider. Jeg skulle hilse fra dem alle sammen, sagde Tine Nygaard Gylling.

Arne er derudover frivillig bisidder i Dansk Handicap Forbund, hvor han hjælper medlemmerne, når de har et møde med kommunen. Som bisidder er man et ekstra sæt øjne og ører og en personlig støtte, som kan hjælpe med at huske, skabe struktur og bidrage til et godt møde.

Over 50 år som frivillig - Vi har brug for frivillige fællesskaber, der drives af interesse og lyst, og meget ofte er drivkraften lysten til at gøre noget for andre. Ikke for egen vindings skyld, men alene for at gøre noget godt for andre mennesker og vores fællesskaber. Og her er du, Arne, én af de vigtige for mange mennesker på Stevns. Du er et menneske, der bidrager til at skabe fællesskaber og oplevelser. Et menneske, der giver og finder glæde ved det. Tak for det, Arne, og tillykke, lykønskede Henning Urban Dam Nielsen, inden han overrakte diplom, pris og blomster til prismodtageren.

- Jeg synes jo ikke, at jeg gør noget ud over det sædvanlige, lød det beskedent fra Arne.

At være frivillig, falder ham tydeligvis naturligt, for han har været engageret i det frivillige arbejde, fra han var ganske ung.

- Jeg var 21 år, da jeg som samarittervagt blev spurgt, om jeg ville rejse til Bornholm, hvor Børnehjælpsdagen arrangerede sommerferie for børn. Det var første gang, at jeg skulle ud og flyve, og så vidste jeg kun at det var noget med børn, så jeg tog af sted i min ferie med en vis portion sommerfugle i maven, husker Arne Nilsson.

- Jeg var af sted i otte dage, og det var først, da jeg kom hjem igen, at jeg fik tid til at tænke på mig selv. Det var gået slag i slag, og heldigvis var jeg hjemme om lørdagen, for jeg trængte sådan til at sove, inden jeg skulle tilbage på arbejde mandag morgen, fortæller Arne Nilsson.

Siden har han været frivillig hjælper i en lang årrække for handicappede børn, og senere hen, efter at han selv havde stiftet familie, for handicappede voksne.

Alsidig og velforberedt Arne Nilsson er fra Næstved-egnen, hvor han er født og opvokset på landet og er oprindeligt uddannet som brugskommis, hvilket ifølge Arne også gav gode kompetencer inden for tjenerfaget, når der skulle serveres i forsamlingshuset.

Efter nogle år valgte han dog at vende tilbage på skolebænken for at uddanne sig som revisor - et virke, som han beskæftigede sig med i 27 år.

Da revisorfirmaet i Næstved lukkede, blev Arne omskolet og fik i stedet job som buschauffør, hvor han de sidste 15 år af sit arbejdsliv kørte specialbusser mellem beskyttede boliger og beskyttede værksteder i Næstved.

- Det passede mig rigtig godt. Tingene tog den tid, de tog, og arbejdsdagen sluttede, når den sidste nøgle blev sat i døren, forklarer Arne.

Selv om bopælen i mange år var i Næstved, har Arne Nilsson de seneste 23 år ofte taget turen til Stevns for at hjælpe til, når Handicapforbundet, plejecentrene og bisidderopgaverne kaldte.

Arne er således et alsidigt menneske, der både har stor talforståelse, kan hjælpe til med servering og opvask, buskørsel, svære paragraffer og lovtekst, og oveni alt dette også har et stort hjælper- og omsorgsgen, som mange har nydt godt af gennem årene.

- Arne har altid taget parti for de svage, og så er han altid velforberedt, lød det fra vennen gennem mange år: Kurt, som havde vingave med fra en tidligere bisidder-klient.

- Jeg har undervist i førstehjælp i 47 år, og det, sammen med revisorfaget, har lært mig, at man altid skal forberede sig på det værst mulige. Det gælder både, når man skal ud på en førstehjælpsopgave, og når man har et møde med de kommunale myndigheder, forklarede Arne.

Og umiddelbart er der ingen planer om at drosle ned på de frivillige opgaver:

- Jeg bliver ved, så længe jeg kan. Jeg håber, at vi snart kan komme ordentligt i gang igen, var de sidste ord fra årets modtager af Handicapprisen, inden selskabet i rådssalen brød op og kørte hver til sit.