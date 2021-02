Se billedserie Både helårs- og gæstepladser bliver lidt dyrere i den nye sejlersæson, hvis man skal fortøjre i havnene i Rødvig. Foto: Erik Nielsen

Priserne på havne- og gæstepladser stiger

Stevns - 22. februar 2021 kl. 05:42 Af Erik Nielsen

Bestyrelsen i for havnen i Rødvig har besluttet, at prisen på havnepladserne skal reguleres med fire procent for den kommende sæson, og det har det politiske fagudvalg i Stevns Kommune nu nikket godkendende til.

Det er ligeledes besluttet, at taksterne på gæsteovernatninger skal stige med 10 kroner for alle størrelser. Samtidigt er det blevet besluttet, at det blive gratis at tage bad, da de fleste har betalingskort, og systemet med brug af fem-kroner bliver for vanskeligt.

Priserne på havnepladserne er reguleret efter bredde og længde af fartøjerne. Det vil sige, at de billigste pladser i havnebassinet stiger fra 1.721 kroner til1.790 kroner om året. De dyreste pladser siger fra 11.722 kroner til 12.190 kroner.

Gæstepriserne vil med prisstigningen betales per døgn, og de vil i 2021 stige til 160 kroner for både på op til 10 meter; 200 kroner mellem 10 og 15 meter; 300 kroner mellem 15 og 20 meter samt 360 kroner for både mellem 20 og 30 meter.