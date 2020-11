Priser til årets borger og virksomhed uddelt uden publikum

I forbindelse med Hårlev Borger- og Erhvervsforenings seneste bestyrelsesmøde havde bestryelsesmedlemmerne inviteret et par gæster, som henholdsvis var udset til at modtage henholdsvis foreningens erhvervspris og borgerpris.

Normalt foregår prisoverreækkelse i fuld offentlighed ved HBE's generalforsamling, men den har bestyrelsen valgt at springe over i år på grund af corona-krisen og de restriktioner, der er forbundet hermed.

- Vi valgte så at uddele vores priser i forbindelse med et bestyrelsesmøde, da prismodtagerne selvfølgelig ikke skal snydes for æren, lyder det fra formand Johnny Andersen.

- Jesper er også et bysbarn, som har en stor kærlighed til biler. Han startede med brugtbilsalg og for få år siden, købte han så det meget gamle autoværksted på hjørnet af Køgevej og Bygaden i Hårlev. Det blevsat godt i stand, så vi idag har en flot bilforretning i byen. Jesper er heller ikke bleg for at give et nap med i HBE, når hans tid tillader det, forklarer Johnny Andersen om valget af Jesper Ladeager som prismodtager.