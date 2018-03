Priser til Ferieby og Madhuset

- Jeg vil gerne starte med at sige tusind tak for denne her pris. Den betyder helt vildt meget for mig. Da jeg startede Madhuset for et år siden, havde jeg ikke forestillet mig, at det ville komme til at gå, som det er gået. Både fordi det er gået så stærkt, og fordi jeg har brugt så usandsynligt mange arbejdstimer på det. Alle jer på Stevns er en stor del af succesen, fordi den måde, som I har taget imod mig på, har været helt fantastisk, og det skal I have tak for, sagde en glad og bevæget Jeanne Egebjerg.