Gennem seks afsnit følger man de fire kendte danskere på deres vej fra amatører til »Den Store Premiere«, hvor de træder frem i scenelyset som skuespillere foran et rigtigt publikum. DR1 inviterer således seerne med helt ind bag scenetæppet til et indblik i både skuespildisciplinen og fagets vidtfavnende genrer ? fra tragediens store følelser til komediens svære kunst. Foto: Sille Serup

Prisbelønnet bed & breakfast på Stevns kulisse i nyt DR-program

Og lokationen for træningslejren var Stevns, nærmere bestemt hos The Norrmans Boutique Bed & Breakfast på Bækkemosevej 14 i Tåstrup mellem Hellested og Klippinge. Her kom et stort TV-hold på besøg i september sidste år, hvor de hen over to uger gennemførte alle optagelserne til programmerne.