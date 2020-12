Pris til Josefine for coronakyllinger

Josefine Madsen på otte år er en kreativ og opfindsom pige, der i foråret under den første coronanedlukning gjorde sig positivt bemærket ved at male ikke færre end 778 sten med påskegule kyllinger med rødt næb og sjove øjne. Og dernæst lagde dem på trappesten, gader og stræder i Rødvig, Store Heddinge, Hårlev Strøby og Magleby.

Initiativet vakte stor opsigt, og billederne af de gule coronakyllinger bredte sig hurtigt på Facebook, der snart svømmede over med positive kommentarer og likes til Josefine. Andre dukkede op med et påskeæg til Josefine, som på den måde blev påskønnet for sin indsats.

Line Krogh Lay er medlem af Kommunalbestyrelsen og af Folkeoplysningsudvalget, der har besluttet at uddele en ekstraordinær pris - ved siden af Stevnsprisen, som uddeles på torsdag - for at påskønne Josefines indsats »for at bringe lys og livsglæde på Stevns under corona-nedlukningen i foråret med hendes coronakyllinger«, som det hedder i motivationen for prisen.