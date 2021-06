Et flertal i Kommunalbestyrelsen vil søge om at indbringe den tabte retssag fra Hårlev for Højesteret. Foto: Jens Wollesen

Principsag: Flertal i Kommunalbestyrelsen vil indklage tre borgere for Højesteret

Stevns - 25. juni 2021

Det blev aftenens længste debat på lige knap en time, og sagen blev forinden flyttet fra Kommunalbestyrelsens lukkede dagsorden til den åbne del, så tilhørerne ved computerskærmene kunne følge med i den livestreamede debat fra rådssalen.

Da sagen var slut, havde et flertal på 15 af 18 fremmødte politikere vedtaget at søge tredjeinstansbevilling ved Procesbevillingsnævnet, så en tabt retssag mod tre grundejere i Hårlev kan føres videre ved Højesteret. Kun tre politikere stemte imod - det drejer sig om Mogens Haugaard og Jørgen Larsen fra Nyt Stevns samt Sejer Folke (EL).

- Det er en utroligt træls sag, som både har trukket ud for længe og kostet for meget. Omvendt finder jeg også sagen så principiel, at vi bliver nødt til som ansvarlig myndighed at følge sagen helt til dørs, sagde Flemming Petersen (V), formand for Plan, Miljø og Teknikudvalget, efter mødet.

Sagen går langt tilbage

Sagen handler om et cirka 15 gange 400 meter langt læbælte i Hårlev mellem industrikvarteret og villakvarteret. Læbæltet har til formål at fungere som genebælte ved at begrænse udsyn, affald og støj fra virksomhederne ind mod beboerne i villakvarteret. Ad åre har tre grundejere indlemmet en del af genebæltet i deres private haver. To af dem har - ifølge kommunen - taget 300 kvadratmeter og en enkelt grundejer hele 750 kvadratmeter, ialt 1350 kvadratmeter.

Inddragelsen af den kommunale jord til private haver ligger adskillige år tilbage, men Stevns Kommune blev først opmærksom på forholdet i 2015, da andre grundejere i området klagede over manglende vedligehold i genebæltet. Et tilsyn bekræftede, at området trængte til vedligehold i form af beskæring af buske og træer for at opretholde arealets karakter som genebælte. Materielgården fik dog udfordringer med at pleje områderne, da tilkørsel med maskiner og anden adgang blev forhindret.

Stevns Kommune reagerede efter en forgæves dialog med borgerne ved at indstævne dem for domstolene. Ved Retten i Roskilde vandt kommunen, men sagen blev af lodsejerne anket til Østre Landsret, som omstødte byrettens dom og gav lodsejerne ret. Hovedpræmissen i landsrettens dom er, at der er gået så lang tid siden inddragelsen af arealet, at borgerne har vundet hævd på den.

Men nu ønsker et flertal i Kommunalbestyrelsen at afprøve sagen endnu engang i Højesteret. Af debatten i salen fremgik, at Kommunernes Landsforening (KL) har givet tilsagn om sin juridiske støtte, da organisationen mener, at sagen har principiel karakter og potentielt kan få betydning for mange kommuner.

Inden sagen kan føres ved Højesteret, skal Procesbevillingsnævnet dog først give tilladelse til, at sagen undtagelsesvis kan føres ved en tredje retsinstans.

Overrasket formand

Udvalgsformand Flemming Petersen understregede, at han personligt var meget overrasket over landsrettens dom i maj, der gik kommunen imod:

- For mig er der helt enkelt tale om, at nogle borgere uretmæssigt har taget noget, som ikke er deres, og ikke nok med det. Herudover ødelægger de det også for de borgere, som ellers bor i området, fordi læbæltet mister sin funktion som genebælte i forhold til at beskytte villakvarteret mod f.eks. støj og affald. Det synes jeg og flertallet bag beslutningen ikke, er i orden, siger han.

Han blev bakket op af Socialdemokratiets gruppeformand: Henning Urban Dam, der mente at kunne tilføje sagen nye oplysninger:

- Siden vi behandlede den i Økonomiudvalget, står det klart, at sagens omkostninger formentlig bliver mindre end forventet. Den oplysning ville vi gerne haft tidligere. Samtidig har vi fået et tilsagn fra KL om juridisk støtte. Endelig vil jeg fremføre som argument, at den advokat, der førte sagen for os i landsretten, ikke havde den fornødne erfaring i denne type sager. Derfor skal vi gå efter en anden advokat i Højesteret, påpegede han.

Også Steen S. Hansen (S) og Jacob Panton Kristiansen (V) kritiserede kommunens advokat fra advokatfirmaet: Horten. Mens førstnævnte foreslog at kræve advokatsalæret tilbage, ønskede sidstnævnte en grundig drøftelse af, hvilke advokater kommunen bruger til hvilke retssager.

Dårlig sag for kommunen

Tre medlemmer af Kommunalbestyrelsen tog afstand fra at føre sagen videre:

- Det er en rigtigt trist sag. At føre retssager mod vores medborgere bør være allersidste udvej. Vi har allerede brigt omkring en million kroner på denne sag, og en sag i Højesteret løber nemt op i 600-700.000 kroner oveni. Landsretten siger jo, at borgerne har været i god tro, så lad os stoppe sagen her - vi kan ikke være andet bekendt, mente Jørgen Larsen (Nyt Stevns).

Hans partifælle: Mogens Haugaard advarede også mod anke sagen:

- Vi tror, at kommunen har en rigtigt dårlig sag. Borgerne har anvendt jorden i mere end 20 år uden, at den retmæssige ejer har gjort krav på den. Jeg klapper ikke i hænderne, hvad enten vi eller lodsejerne vinder, sagde han.

Sejer Folke (EL) fandt ligeledes, at borgerne med tiden har vundet hævd på arealet, »fordi kommunen har været passuv i så mange år«.

- Det er en skandale, at vi har brugt så mange penge på diverse store advokatfirmaer. De burde være brugt på flere pædagoger og sosu-assistenter i stedet for at stå fast på retten til 1300-1400 kvadratmeter, som vi ikke har konkrete planer med, sagde han.

Jan J. på egne veje

Både Varly Jensen (DF), Line Krogh Lay (R) og Mikkel Lundemann Rasmussen (K) kunne bakke op om at føre sagen videre til Højesteret, og det samme kunne Jan Jespersen, der siden april har været løsgænger i Kommunalbestyrelsen:

- Da jeg så sagen første gang, syntes jeg, at det var en rigtig ubehagelig sag. Men efter at have tænkt grundigt over det, er jeg nået frem til, at det handler om principper. Kommunen har ikke de notater, som skal fremvises over for retten, om, at den ejer jorden. Kommunen har fejlet rigtig mange gange og har meget at lære af denne sag. Men det er svært at sidde overhørigt, at folk kommer og stjæler noget fra os, og derfor er vi nødt til at gå videre med sagen, sagde Jan Jespersen, som dermed lagde på en anden kurs end sit tidligere parti: Enhedslisten.

Taber Stevns Kommune sagen - enten ved at få afvist sagen af Procesbevillingsnævnet eller efter dom i Højesteret - vil de tre grundejere kunne overtage arealet vederlagsfrit. Læbæltet vil hermed formentlig miste sin funktion som genebælte, lige som det vil være vanskeligt for kommunen at vedligeholde arealet, hedder det i en udtalelse fra kommunen.