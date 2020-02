Presset lokal hjerteforening søger nyt blod

Hjerteforeningen Stevns Motionsklub har afviklet den årlige generalforsamling - men med et så beskedent fremmøde, at det ikke blev muligt at få valgt det fornødne antal medlemmer til bestyrelsen. Det oplyser foreningen i en pressemeddelelse.

Efter generalforsamlingen bestod bestyrelsen således kun af 4 personer - et for lille antal til at fortsætte de velkendte aktiviteter. Generalforsamlingen bemyndigede dog bestyrelsen til om muligt at komplementere sig.